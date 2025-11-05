Obožavatelji se mogu opustiti! Instagram profil naše popularne misice Laure opet je aktivan

Laura Gnjatović, koja je prije nekoliko dana otputovala u Tajland gdje predstavlja Hrvatsku na izboru za Miss Universe, ponovno je na društvenim mrežama! U utorak navečer su se brojni njezini fanovi zabrinuli kad je njezin profil na društvenoj mreži Instagram - naprosto nestao.

Iako se lijepa misica nije oglasila oko toga što se točno dogodilo s njezinim profilom, objavljivala je različit sadržaj na njemu, pa je tako svojim pratiteljima pokazala da se dobro zabavljala s kolegicama.

Foto: Instagram

Večerale su, pjevale, zaplesale... A nakon dobre zabave, otkrila je, djevojke su nasmijano krenule na probu ujutro.

- Krenule smo stvarno rano ujutro i završit ćemo jako kasno navečer. Poželite nam sreću! - napisala je Laura na jednom Instagram Storyju.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Laura je 2. studenog stigla u Tajland gdje će predstavljati Lijepu Našu na izboru za Miss Universe 2025, a već sudjeluje u pratećim aktivnostima i druženju s drugim kandidatkinjama.

Ona se natječe s još 130 misica iz cijelog svijeta, a za nastup na svjetskoj pozornici odabrala je nacionalni kostim kojeg potpisuje dizajner Juraj Zigman, koji je inspiriran plemenitom periskom, školjkom gotovo izumrlom u Jadranu.