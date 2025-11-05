Obožavatelji se mogu opustiti! Instagram profil naše popularne misice Laure opet je aktivan

Obavijesti

Foto: Instagram

Iako je tek prije nekoliko dana stigla u Tajland, predstavnica Hrvatske na izboru za Miss Universe, Laura Gnjatović, postala je jedna od favoritkinja jako brzo. Fanove je zabrinulo kada je nestao njezin Instagram profil

Laura Gnjatović, koja je prije nekoliko dana otputovala u Tajland gdje predstavlja Hrvatsku na izboru za Miss Universe, ponovno je na društvenim mrežama! U utorak navečer su se brojni njezini fanovi zabrinuli kad je njezin profil na društvenoj mreži Instagram - naprosto nestao. 

LIJEPA LAURA FOTO Noge do poda! Naša Miss Universe ponosno pokazuje svih svojih impresivnih 191 cm visine
FOTO Noge do poda! Naša Miss Universe ponosno pokazuje svih svojih impresivnih 191 cm visine

Iako se lijepa misica nije oglasila oko toga što se točno dogodilo s njezinim profilom, objavljivala je različit sadržaj na njemu, pa je tako svojim pratiteljima pokazala da se dobro zabavljala s kolegicama.

Foto: Instagram

Večerale su, pjevale, zaplesale... A nakon dobre zabave, otkrila je, djevojke su nasmijano krenule na probu ujutro. 

MISS UNIVERSE Cijeli svijet priča o njoj! Našoj misici predviđaju veliki uspjeh
Cijeli svijet priča o njoj! Našoj misici predviđaju veliki uspjeh

- Krenule smo stvarno rano ujutro i završit ćemo jako kasno navečer. Poželite nam sreću! - napisala je Laura na jednom Instagram Storyju. 

Foto: Instagram

Podsjetimo, Laura je 2. studenog stigla u Tajland gdje će predstavljati Lijepu Našu na izboru za Miss Universe 2025, a već sudjeluje u pratećim aktivnostima i druženju s drugim kandidatkinjama.

RIJEČKI DIZAJNER ZA 24SATA Juraj Zigman: Laura će u mojoj haljini biti viša od dva metra
Juraj Zigman: Laura će u mojoj haljini biti viša od dva metra

Ona se natječe s još 130 misica iz cijelog svijeta, a za nastup na svjetskoj pozornici odabrala je nacionalni kostim kojeg potpisuje dizajner Juraj Zigman, koji je inspiriran plemenitom periskom, školjkom gotovo izumrlom u Jadranu. 

