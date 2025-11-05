Iako je tek prije nekoliko dana stigla u Tajland, predstavnica Hrvatske na izboru za Miss Universe, Laura Gnjatović, postala je jedna od favoritkinja jako brzo. Fanove je zabrinulo kada je nestao njezin Instagram profil
Obožavatelji se mogu opustiti! Instagram profil naše popularne misice Laure opet je aktivan
Laura Gnjatović, koja je prije nekoliko dana otputovala u Tajland gdje predstavlja Hrvatsku na izboru za Miss Universe, ponovno je na društvenim mrežama! U utorak navečer su se brojni njezini fanovi zabrinuli kad je njezin profil na društvenoj mreži Instagram - naprosto nestao.
Iako se lijepa misica nije oglasila oko toga što se točno dogodilo s njezinim profilom, objavljivala je različit sadržaj na njemu, pa je tako svojim pratiteljima pokazala da se dobro zabavljala s kolegicama.
Večerale su, pjevale, zaplesale... A nakon dobre zabave, otkrila je, djevojke su nasmijano krenule na probu ujutro.
- Krenule smo stvarno rano ujutro i završit ćemo jako kasno navečer. Poželite nam sreću! - napisala je Laura na jednom Instagram Storyju.
Podsjetimo, Laura je 2. studenog stigla u Tajland gdje će predstavljati Lijepu Našu na izboru za Miss Universe 2025, a već sudjeluje u pratećim aktivnostima i druženju s drugim kandidatkinjama.
Ona se natječe s još 130 misica iz cijelog svijeta, a za nastup na svjetskoj pozornici odabrala je nacionalni kostim kojeg potpisuje dizajner Juraj Zigman, koji je inspiriran plemenitom periskom, školjkom gotovo izumrlom u Jadranu.
