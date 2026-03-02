Od stadionskih himni do uloge djeda: Slavni pjevač ostao je vjeran svojoj prvoj ljubavi

Malo je glazbenika koji su uspjeli definirati zvuk jedne ere, prodati više od 130 milijuna albuma i ostati na vrhu glazbene scene četiri desetljeća. Jon Bon Jovi, rođen kao John Francis Bongiovi Jr., upravo je to postigao. Frontmen benda Bon Jovi nije samo autor bezvremenskih rock himni, već i čovjek čija je životna priča o odanosti, obitelji i ustrajnosti jednako impresivna kao i njegova karijera. Dok danas uživa u novoj ulozi djeda, njegov put od radničkog dečka iz New Jerseyja do svjetske zvijezde mnogima je inspiracija.

Priča o uspjehu benda Bon Jovi započela je 1983. godine, a prvi veliki val popularnosti donio im je singl "Runaway". Ipak, pravi potres na svjetskoj sceni dogodio se 1986. izlaskom njihovog trećeg albuma, Slippery When Wet. Taj album katapultirao ih je u stratosferu, prodavši se u više od 28 milijuna primjeraka i stvorivši neke od najvećih rock himni svih vremena. Pjesme poput "You Give Love a Bad Name" i "Wanted Dead or Alive" zavladale su radijskim postajama, no "Livin' on a Prayer", priča o radničkom paru Tommyju i Gini, postala je simbol generacije i zaštitni znak benda.

Bon Jovi in DÃ¼sseldorf | Foto: Henning Kaiser/DPA/PIXSELL

Uspjeh se nastavio i s albumom New Jersey iz 1988., koji je donio hitove kao što su "Bad Medicine" i balada "I'll Be There for You". Bend je pokazao iznimnu sposobnost prilagodbe, preživjevši promjene glazbenih trendova u devedesetima s megahitom "Always", a zatim se trijumfalno vratio na vrh ljestvica 2000. godine s pjesmom "It's My Life", koja ih je predstavila potpuno novoj, mlađoj publici. Njihova dugovječnost i utjecaj potvrđeni su 2018. godine, kada su primljeni u Rock and Roll kuću slavnih.

Ljubav jača od slave

Dok je Jon Bon Jovi osvajao svijet, u njegovu je životu postojala samo jedna konstanta: Dorothea Hurley. Upoznali su se 1980. godine u srednjoj školi Sayreville War Memorial u New Jerseyju. Kako je sam priznao, njihova je romansa počela na satu povijesti, gdje mu je ona dopuštala da prepisuje.

​- Odmah me privukla čim sam je vidio i to se nikada nije promijenilo - rekao je jednom prilikom.

Foto: EDUARDO MUNOZ

Njihova veza bila je toliko čvrsta da je Dorothea, umjesto na maturalnu večer, otišla na njegov nastup s bendom The Rest, gdje su svirali kao predgrupa Southside Johnnyju pred deset tisuća ljudi. Na vrhuncu slave, tijekom turneje za album New Jersey 1989. godine, par je donio odluku koja je iznenadila mnoge. Iskoristili su pauzu u Los Angelesu, tajno odletjeli u Las Vegas i vjenčali se 29. travnja u kapelici Graceland. Reakcija menadžmenta i obožavateljica bila je burna.

​- Kada sam se vratio iz Vegasa, moj menadžer je bio bijesan. Rekao je: 'Američki miljenik je sada oženjen... to nije dobar potez za karijeru'. Izdavačka kuća također je bila očajna - prisjetio se Jon. Ipak, nikada nije požalio.

​- Gledajući unatrag, taj brak bio je najbolji posao koji sam ikada sklopio - zaključio je.

Stijena obitelji i nova životna uloga

U braku dugom više od 35 godina, što je prava rijetkost u svijetu showbusinessa, dobili su četvero djece: kćer Stephanie te sinove Jesseja, Jakea i Romea. Jon nikada nije krio da je Dorothea stup koji drži sve na okupu. Otvoreno je priznao da tijekom godina turneja i slave "nije bio svetac", ali ona je uvijek bila uz njega, puna razumijevanja i podrške.

​- Ona je ljepilo. Ja sam ludi vizionar, a ona je ta koja ide za mnom s ljepilom i iglom i koncem, držeći sve na okupu - opisao ju je.

Posljednjih godina obitelj Bongiovi dobila je novog člana. Njihov sin Jake Bongiovi oženio se u svibnju 2024. godine popularnom glumicom Millie Bobby Brown, zvijezdom serije Stranger Things. U ljeto 2025. godine, mladi par objavio je da su posvojili djevojčicu, čime je slavni roker prvi put postao djed. Oduševljenje novom ulogom nije krio, opisujući iskustvo kao "ludo, ali predivno", osjetivši trenutnu povezanost s unukom.