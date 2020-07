Oglasila se Kris: Objavila je što jede, ne osvrće se na skandal...

<p>Reper <strong>Kanye West </strong>(43) nazvao je <strong>Kris Jenner </strong>(64) Kris Jong-un po sjevernokorejskom diktatoru te je napisao niz objava na Twitteru posvećenih njoj i njezinoj kćeri, njegovoj supruzi <strong>Kim Kardashian </strong>(39). Sad je i Kris prekinula šutnju na društvenim mrežama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Skandali obitelji West</strong></p><p>Iako se očekivalo da će progovoriti o trenutačnim događajima u obitelji te javnim objavama repera, nije bilo tako. Na Instagram Storyju objavila je videoprilog o kutiji beigneta iz pekare Beignet Box. </p><p>Danima Kris nije ništa objavljivala na društvenim mrežama, a ova objava uslijedila je nekoliko sati nakon što je njezina kćer javno progovorila o zdravstvenom stanju supruga. Objavila je duži post u kojem je pisala o njegovom bipolarnom poremećaju. </p><p>- Kao što mnogi znaju, Kanye ima bipolarni poremećaj. Svatko tko to ima ili zna nekoga u svom životu da ima, zna koliko je nevjerojatno komplicirano i bolno za razumjeti. Nikad nisam javno o pričala o tome kako to utječe na nas kod kuće zato što štitim djecu i Kanyjevo pravo na privatnost kad je riječ o zdravlju. Ali danas, mislim da moram komentirati zbog stigme i pogrešnog razumijevanja mentalnog zdravlja - napisala je Kim.</p><p>Kim je branila svog supruga te rekla kako se njegove riječi ponekad mogu shvatiti na pogrešan način.</p><p>- On je briljantna, ali komplicirana osoba - naglasila je. </p>