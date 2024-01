Oglasili se oko otkazanog koncerta Cetinskog u Sarajevu

Otkazan je koncert Tonyja Cetinskog (54) u Sarajevu koji se trebao održati povodom obilježavanja 40. godišnjice Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, potvrdili su organizatori, producentska kuća Stage Production, piše Klix.ba.

- Iako je Vlada Kantona Sarajevo, na zahtjev Organizacijskog odbora za obilježavanje 40. godišnjice Olimpijade imenovanog od strane Gradskog Vijeća, osigurala i doznačila sredstva za koncert Tonyja Cetinskog, Gradsko Vijeće je u srijedu 24. siječnja donijelo odluku da ne prihvati pokroviteljstvo pravdajući svoju odluku 'zakonskim preprekama' - stoji u priopćenju.

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić je ranije izjavila da je odluka o neprihvaćanju Pokroviteljstva donesena jer je organizator koncerta registriran kao d.o.o. društvo te je zato Gradsko vijeće donijelo ovakvu odluku.

Međutim, prema odluci Gradske uprave Grada Sarajeva o uvjetima i postupku prihvaćanja Pokroviteljstva, objavljenog u Službenim novinama Kantona Sarajevo navodi se da zahtjev mogu podnijeti pravna i fizička lica te organizatori društvenih, znanstvenih, kulturnih, sportskih ili drugih manifestacija, što znači i d.o.o. društva kao pravno lice.

Prema članku 2. istoga pravilnika navodi se da Gradonačelnik donosi odluke o prihvaćanju Pokroviteljstva uz financijske obaveze Grada do 25.000,00 KM (oko 12.700 eura), dok Gradsko vijeće donosi odluke o prihvaćanju Pokroviteljstva uz financijske obaveze u iznosima većim od 25.000,00 KM - nastavljaju u priopćenju.

Organizatori ističu je prva sjednica Odbora za obilježavanje 40. godišnjice Olimpijade u Sarajevu održana 2. studenog, a na njoj je bila prisutna i gradonačelnica Karić. Tada je, kako kažu, koncert Tonyja Cetinskog uvršten u program.

- Nadalje, 22. prosinca Organizacijski odbor je uputio zahtjev Vladi Kantona Sarajevo u kojem traži sredstva za program obilježavanja 40. godišnjice Olimpijade u Sarajevu, između ostalog i za koncert Tonyja Cetinskog koji je uvršten u isti. Na press konferenciji održanoj 8. siječnja na kojoj su, između ostalih, bili prisutni predsjednik Organizacijskog odbora Jasmin Ademović, ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Magoda i gradonačelnica Benjamina Karić predstavljen je program obilježavanja uključujući i koncert Tonyja Cetinskog - navodi se u priopćenju.

Na četvrtoj sjednici Organizacijskog odbora održanoj 22. siječnja donesen je zaključak o raspodjeli sredstava dobivenih od strane Vlade Kantona Sarajevo, u kojem se između ostalog navodi - primjena Odluke o uvjetima prihvaćanja pokroviteljstva Grada Sarajeva 60.000,00 KM (oko 30.600 eura) za pokroviteljstvo koncerta Tonija Cetinskog u organizaciji Stage Production d.o.o. Sarajevo pokroviteljstvo Gradskog vijeća. Zaključak je upućen gradonačelnici Grada Sarajeva, Gradskoj službi za obrazovanje, kulturu, sport i mlade te Gradskoj službi financija na daljnje postupanje.

Dakle, Organizacijski odbor je na četvrtoj sjednici donio zaključak da se prihvati Pokroviteljstvo koncerta Tonyja Cetinskog, a prema pravilniku u kojem se navodi da inicijativu za Pokroviteljstvo Grada Sarajeva mogu podnijeti pravna i fizička lica, te organizatori društvenih, znanstvenih, kulturnih, sportskih ili drugih manifestacija, što znači i d.o.o. društva kao pravna lica - ističu organizatori.

Kažu da nije sasvim jasno zbog čega je Gradsko Vijeće donijelo svoju odluku.

- Uzimajući u obzir pravilnik o uvjetima Pokroviteljstva Grada Sarajeva, uvrštavanje koncerta u službeni program obilježavanja, zahtjev Organizacijskog odbora upućen Vladi Kantona Sarajevo te zaključan Organizacijskog odbora o prihvaćanju Pokroviteljstva, ostaje nejasno zbog čega je Gradsko Vijeće donijelo svoju odluku. Također je nejasno, ako nije bilo 'zakonske osnove' da se podrži koncert, zašto je isti najavljen na službenoj press konferenciji održanoj 8. siječnja!? - upitali su organizatori.

Podsjetimo, Cetinski je prije nekoliko dana na svom Facebook profilu komentirao otkazivanje koncerta.

- Eto da i mene netko zabrani ili da otkaže koncert. Sada sam i to doživio. Nemam problem s otkazivanjem koncerta, no još nismo dobili ništa službeno. U Ugovoru jasno piše što i kako ide u slučaju otkazivanja. Sva moja snaga i energija sada su usmjerene na koncert koji dugujem publici već dugo, a to je Arena Zagreb. Koncert će se održati na moj rođendan, 31. svibnja 2024., i na njemu smiju prisustvovati svi narodi i entiteti sa ovih prostora jer naša je deviza samo LJUBAV! Ovim koncertom zajedno sa svojom publikom obilježit ću 35 godina svog djelovanja, a ulaznice kreću uskoro u prodaju, napisao je Cetinski.