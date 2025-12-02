Ogromna pomama za koncert Jakova Jozinovića: Stranica za ulaznice pala i prije prodaje

Danas u podne, u prodaju su puštene ulaznice za veliki koncert Jakova Jozinovića u Areni Zagreb. No, stranica Upad.hr nije izdržala ogromnu količinu zainteresiranih obožavatelja, a pala je i prije nego što je sama prodaja počela.

Foto: google

Mladi glazbenik, na svojem je Instagram storyju odmah poslao poruku svojim fanovima.

- Pala je stranica. Ljubim - napisao je uz emotikon ruku koje šalju srce.

Foto: Instagram

Inače, Jozinović nam je nedavno otkrio kako mu je Arena najveća želja.

- Arena je moj najveći san i idući korak. Planiram 360° pozornicu u sredini i, tako da sam svima blizu. Bit će to najbolji koncert ikad - priznao je Jakov.

Što se tiče njegove karijere mnogi se pitaju kako je moguće da uspjeh ovih razmjera nastane preko noći, pogotovo jer je mladi izvođač tek prije nekoliko dana objavio prvu autorsku pjesmu 'Polja ruža'. 'Preko noći' je najzanimljiviji dio slagalice jer je ovaj mladić put do uspjeha gradio otkako je shvatio da obožava pjevati.

Ranije se pomama za ulaznicama za njegove koncerte prelila u sve susjedne zemlje, a nije zaobišla ni Zagreb. Jakov je rasprodao Tvornicu kulture u samo tri minute,a upravo tada najavio je i Arenu Zagreb za lipanj 2026., no prije toga stiže pred publiku u Splitu, Rijeci, Osijeku te Novom Sadu, Beogradu, Skoplju i Ljubljani. Općenito, Jakov za sebe kaže da je prilično emotivan, a najveću mu podršku u svemu daje njegova obitelj. Ne smatra da su za njegov uspjeh najzaslužnije društvene mreže, no dale su mu vjetar u leđa koji je itekako kvalitetno iskoristio. Izgradio je veliku bazu obožavatelja diljem regije, koja je samo čekala sljedeću zvijezdu.

Foto: Instagram