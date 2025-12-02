Obavijesti

Show

Komentari 1
SUSTAV NIJE IZDRŽAO

Ogromna pomama za koncert Jakova Jozinovića: Stranica za ulaznice pala i prije prodaje

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Ogromna pomama za koncert Jakova Jozinovića: Stranica za ulaznice pala i prije prodaje
3
Foto: Bane T. Stojanovic

Mladi glazbenik oduševio je publiku diljem regije, a osim što je rasprodao mnoge koncerte, nedavno je izdao i svoj prvi singl 'Polja ruža'

Danas u podne, u prodaju su puštene ulaznice za veliki koncert Jakova Jozinovića u Areni Zagreb. No, stranica Upad.hr nije izdržala ogromnu količinu zainteresiranih obožavatelja, a pala je i prije nego što je sama prodaja počela.

Foto: google

Mladi glazbenik, na svojem je Instagram storyju odmah poslao poruku svojim fanovima.

SUSRET MILJENIKA GENERACIJA Jakov Jozinović i Zdravko Čolić oduševili mreže ovom fotkom: 'Kakav bi to duet emocija bio!'
Jakov Jozinović i Zdravko Čolić oduševili mreže ovom fotkom: 'Kakav bi to duet emocija bio!'

- Pala je stranica. Ljubim - napisao je uz emotikon ruku koje šalju srce. 

Foto: Instagram

Inače, Jozinović nam je nedavno otkrio kako mu je Arena  najveća želja. 

- Arena je moj najveći san i idući korak. Planiram 360° pozornicu u sredini i, tako da sam svima blizu. Bit će to najbolji koncert ikad - priznao je Jakov. 

BILA JE GUŽVA VIDEO Jakov Jozinović oduševio na Adventu u Velikoj Gorici: Evo kako je izgledao njegov nastup
VIDEO Jakov Jozinović oduševio na Adventu u Velikoj Gorici: Evo kako je izgledao njegov nastup

Što se tiče njegove karijere mnogi se pitaju kako je moguće da uspjeh ovih razmjera nastane preko noći, pogotovo jer je mladi izvođač tek prije nekoliko dana objavio prvu autorsku pjesmu 'Polja ruža'. 'Preko noći' je najzanimljiviji dio slagalice jer je ovaj mladić put do uspjeha gradio otkako je shvatio da obožava pjevati.

VIĐEN I USPJEŠAN Fenomen Jozinovića: Otkrivamo kako anonimac puni dvorane
Fenomen Jozinovića: Otkrivamo kako anonimac puni dvorane

Ranije se pomama za ulaznicama za njegove koncerte prelila u sve susjedne zemlje, a nije zaobišla ni Zagreb. Jakov je rasprodao Tvornicu kulture u samo tri minute,a upravo tada najavio je i Arenu Zagreb za lipanj 2026., no prije toga stiže pred publiku u Splitu, Rijeci, Osijeku te Novom Sadu, Beogradu, Skoplju i Ljubljani. Općenito, Jakov za sebe kaže da je prilično emotivan, a najveću mu podršku u svemu daje njegova obitelj. Ne smatra da su za njegov uspjeh najzaslužnije društvene mreže, no dale su mu vjetar u leđa koji je itekako kvalitetno iskoristio. Izgradio je veliku bazu obožavatelja diljem regije, koja je samo čekala sljedeću zvijezdu.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ovako je Melania Trump okitila Bijelu kuću: Stavila više od 50 jelki, ali i Lego Trumpa
raskoš

FOTO Ovako je Melania Trump okitila Bijelu kuću: Stavila više od 50 jelki, ali i Lego Trumpa

Ušli smo u vrijeme adventa, a za Božić se priprema i predsjednik SAD-a Donald Trump. Stoga je prva dama Melania Trump predstavila blagdansku temu Bijele kuće za 2025. godinu, a ona glasi “Dom je ondje gdje je srce”.
Ottov tim izgubio: 'Od sedam gastroduela Otto je izgubio šest, on nije timski igrač'
VELIKE RAZLIKE

Ottov tim izgubio: 'Od sedam gastroduela Otto je izgubio šest, on nije timski igrač'

Crveni tim predvođen Ottom, u kojem su bili Krunoslav, Antonija, Jurica i Mark izgubio je u gastroduelu od plavog tima kojeg su činili Egon, Barbara i Endrina, na čelu s Renatom
Evo što će se događati u vašim najdražim serijama u utorak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim najdražim serijama u utorak

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 2. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025