Oliverova Vesna: Dok sam živa, sve će me podsjećati na muža

Velikim koncertom u Veloj Luci 29. srpnja obilježit će se druga godišnjica smrti pjevača Olivera Dragojevića. Njemu u čast pjevat će Badrić, Grašo, Oliverov prateći bend Dupini, Petar Dragojević...

<p>Bit će lipo. Ja sam osoba koja se odlično može kontrolirati. Mogu sve pretrpjeti. Nekad ne mogu, ali to je kad me nitko ne vidi. Stalno me nešto podsjeća na njega, svjesna sam da će tako biti dok sam živa. Njemu je samo muzika bila važna, kaže nam <strong>Vesna Dragojević</strong>, supruga pokojnog pjevača <strong>Olivera Dragojevića</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gibonni o nikad ispričanim anegdotama s Oliverom</strong></p><p>Druga godišnjica Oliverova preranog odlaska i ove godine će se obilježiti koncertom na kojem će pjevati pjesme neprežaljenog glazbenog velikana. Inicijativa je krenula od općine Vela Luka, na čelu s načelnicom Katarinom Gugić, i Oliverovih prijatelja <strong>Gorana Prižmića Bate</strong>, <strong>Vinka Barčota</strong>, <strong>Borisa Gugića Brice</strong> i <strong>Tončija Surijana</strong> uz potporu obitelji Dragojević.</p><p>Prvu večer, na godišnjicu Oliverove smrti, u srijedu, 29. srpnja je koncert “Trag u beskraju” na kojem će nastupati<strong> Nina Badrić</strong>, <strong>Petar Dragojević</strong>, <strong>Petar Grašo</strong>, Oliverov prateći bend<strong> Dupini</strong> te gudački orkestar pod ravnanjem <strong>Alana Bjelinskog</strong> i<strong> Ante Gele</strong> kao glazbenog producenta. Prije koncerta ujutro će biti misa, a nakon nje koncertni recital gdje će nastupiti Oliverova nećakinja<strong> Ines Tričković</strong>.</p><p>Druga večer zamišljena je kao open air koncert “Evo mene među moje” na kojem će nastupiti mladi glazbenici <strong>Albina Grčić</strong>, <strong>Alen Đuras</strong>, <strong>Dino Petrić</strong>,<strong> Dino Jelusić</strong>, <strong>Iva Ajduković</strong>,<strong> Jure Brkljača</strong>, <strong>Matija Cvek</strong>... Oliverova supruga Vesna s obitelji je u Veloj Luci već mjesec dana.</p><p>Oliver i Vesna upoznali su se 13. svibnja 1973. Pamtio je i vrijeme. Bilo je oko tri popodne na Stradunu. On joj je dolazio ususret, a nakon što su se mimoišli, ona se okrenula za njim, baš kao što se i on okrenuo za njom. Nije imala pojma da je glazbenik jer, kako je rekla, glazbenici su bili na dnu njezine ljestvice poželjnih. Ispod njih bili su još samo pomorci. Kad ga je desetak dana kasnije upoznala, razočaranje je bilo još veće. On je svirao u Trubadurima, što se nikako nije uklapalo u njezin glazbeni ukus. Prohodali su, a ona je vikendima odlazila u Split jer je radila u banci. U proljeće 1974. su se oženili, nakon desetak mjeseci hodanja.</p><p>Od tada se nije promijenio. Bio je toliko jednostavan - pa on otkako je nabavio prvi mobitel, imao je isti broj. Broj se mogao naći i u imeniku. Rijetko su ga zvali iz respekta prema njemu, a i mislili su da ima neki tajni broj, nasmijala se Vesna. Oliver je rođen u Splitu 1947. godine i bio je peto dijete<strong> Mate </strong>i <strong>Kate</strong> Dragojević.</p><p>Ime je dobio po Oliveru Twistu jer je mama uvijek govorila da su prava poslijeratna sirotinja. Tri sestre umrle su prije Oliverova rođenja - <strong>Glorija</strong> i <strong>Marija</strong> odmah nakon rođenja u Veloj Luci na Korčuli, a <strong>Tatjana</strong> u partizanskom zbjegu u El Shattu od salmonele.</p><p>Prve godine života Oliver je proveo s roditeljima i starijim bratom <strong>Aljošom</strong> u Veloj Luci. Tek kad je otac dobio posao u splitskoj Lučkoj kapetaniji, obitelj se preselila u Split. Ljeta su, pak, provodili u Veloj Luci, gdje je Oliver i prvi put nastupio. Lokalni bend trebao je drugog saksofonista, pa se Oliver tog ljeta 1960. kao 13-godišnji dječak, zatvorio nekoliko dana u sobu i vježbao.</p><p>Nastupio je sjedeći na stolici, nogu pokrivenih stolnjakom jer nije imao duge hlače. Šest godina poslije nastupit će na Splitskom festivalu s pjesmom “Picaferaj”, koja tada nije ni ušla u finale, a danas je evergreen, kao i još deseci drugih pjesama koje su nastale iz pera Zdenka Runjića i u Oliverovoj izvedbi.</p><p>Samo dio Oliverova opusa od barem petstotinjak pjesama na oko pedeset albuma koje su ušle u povijest hrvatske glazbe otpjevat će u Veloj Luci njegovi prijatelji i članovi obitelji u kojoj je i danas mnogo glazbenika. Oliverov nećak Petar Dragojević otpjevat će “Trag u beskraju” pjesmu koja mu je bila prvi ples na vjenčanju, a koju mu je otpjevao Oliver, a zatim “Tko sam ja da ti sudim”...</p><p>- Jure Stanić je meni napisao tu pjesmu, a kad sam je odnio Oliveru, on je rekao: ‘Teško ćeš ti otpjevat ‘tko sam ja da ti sudim’. Bio je u pravu. Imao sam 19 godina i bio sam premlad, a tekst je bio prejak - kaže nam Petar.</p><p>Uz Olivera je bio jako vezan. Najmanje su pričali o glazbi.</p><p>- Zajedno smo i živjeli do moje treće godine. Bija mi je ka drugi otac - rekao je Petar Dragojević.</p><p>Nina Badrić u Vela Luci nastupa prvi put nakon pet mjeseci, i to baš Oliveru u čast.</p><p>- Jako sam počašćena i radosna što ću biti tamo. Ipak je to Oliverov dom, tamo je sve njegovo, obitelj, prijatelji, ulice... Tamo su ljudi koji su bili najveći dio njegovog života. Sretna sam što su me Velolučani pozvali da ove godine nastupim uz Petra Dragojevića, Petra Grašu i Antu Gelu. Sigurna sam da ćemo napraviti prekrasnu noć našem Oliveru u spomen kojeg smo svi obožavali - rekla nam je Nina.</p>