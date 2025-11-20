Obavijesti

DANAS BI SLAVIO ROĐENDAN

One su ga slomile. Evo kojim je sve ženama Toma Zdravković posvetio svoje najveće hitove

One su ga slomile. Evo kojim je sve ženama Toma Zdravković posvetio svoje najveće hitove
Foto: pixsell/screenshot youtube/privatni album

Na današnji dan rođen je čovjek koji je emocije pretvarao u istinske i bezvremenske stihove. Njegove najpoznatije pjesme skrivaju priče o ženama koje su ga obilježile, a njihove priče i danas fasciniraju publiku

Na današnji dan, 20. studenog, prije 87 godina rođen je jedan od najposebnijih glasova narodne glazbe - Toma Zdravković. Iako ga već više od trideset godina nema, njegova glazba i danas živi punom snagom, jer su njegove pjesme uvijek bile istina - sirova, iskrena i bolna. Svaki njegov stih bio je otisak stvarnih emocija i ljudi koji su ga dotaknuli, posebno žena koje su ostavile neizbrisiv trag u njegovu životu. 

Pjesma 'Za Ljiljanu' nastala je nakon što je upoznao glumicu Ljiljanu Blagojević na snimanju serije 'Doktorka na selu'. Kasnije je njezina kći Kalina potvrdila da je upravo Ljiljana bila inspiracija. U pjesmi je zapisao koliko ga je za veza obilježila, pa je tako pjevao: 'Pet godina ja negujem, pet godina ja još čuvam, jednu ružu za Ljiljanu...'

Foto: Continental Film/Promo

Neuzvraćena ljubav prema voditeljici Danki Novović pretočena je u pjesmu 'Danka'. Ona godinama nije znala što učiniti s Tomovom upornošću, a jedna je anegdota postala poznata kada joj je donio sto karanfila, a ona ih je, ljutita, podijelila prijateljima. Kasnije je priznala da je tek s vremenom shvatila koliko mu je značila. Prisjećala se i jednog dočeka Nove godine, kada je, dok je pjevao njezinu pjesmu prišla i zagrlila ga, što je njega iskreno razveselilo.

Toma je bio oženjen četiri puta, ali samo je jednoj supruzi posvetio pjesmu - Nadi Radanović. Upoznali su se u Budvi 1972., ubrzo vjenčali, ali ni taj brak nije potrajao. Nakon razvoda upao je u tešku krizu, a tugu pretočio u 'Nado, Nado', gdje otvoreno pjeva o razočarenju i boli. 

Njegova prva ljubav, djevojka Slavica iz Tuzle, bila je razlog nastanka jedne od najemotivnijih njegovih pjesama, odnosno 'Buket belih ruža'. Njihov je odnos bio burna kombinacija strasti i sumnji, a Toma je jednom prilikom iz njezina dnevnika saznao da ga je varala. Ipak, ono što ga je najteže pogodilo bila je vijest o njezinoj bolesti. Slavica je preminula vrlo mlada, a Toma je svoju bol pretočio u pjesmu koja se i danas smatra jednom od njegovih najdirljivijih. 

Foto: Continental Film/Promo

Pjesma 'Jelena' nastala je spontano, jedne pijane noći, nakon svađe između Tomina brata Novice i njegove supruge Jelene. Otišli su zajedno u kavanu, razgovarali i pili, a Toma je na običnoj salveti zapisao tekst koji će kasnije postati hit. Taj trenutak bio je jedan od onih kada je njegova inspiracija bila trenutna, iskrena i nefiltrirana. 

Značajan dio njegova života obilježila je i Silvana Armenulić, pjevačica koja mu je pomogla na početku karijere. Iako nisu bili u ljubavnoj vezi, Toma je prema njoj gajio duboke emocije. Upravo je on napisao njezin najveći hit 'Šta će mi život bez tebe dragi'. Silvana je poginula u tragičnoj nesreći 1976., a Toma ju je do kraja života opisivao kao jednu od svojih najdubljih, neuzvraćenih ljubavi.

Sve ove žene, svaka na svoj način, ispisale su poglavlja u njegovu životu i ostavile trag u pjesmama koje se i danas slušaju s istim uzdahom, tugom i emocijom. Toma Zdravković nije bio samo glazbenik - bio je čovjek koji je bol pretvarao u stihove, a ljubav u legende.

Foto: xxzmagazin

