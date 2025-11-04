One su hrabre sestre Runje! Tko su glumice koje su ih utjelovile u RTL-ovim 'Divljim pčelama'?

Sinoć je s emitiranjem započela nova RTL-ova serija 'Divlje pčele', a publika je imala prilike upoznati hrabre sestre Runje koje se moraju izboriti za sebe nakon što ostanu bez oca, a njihovu zemlju želi preuzeti nemoćniji čovjek u selu. Katarina, Cvita i Zora zanimljivi su i snažni ženski likovi koji žive u imaginarnom selu Vrilo tijekom surovih 50ih godina prošloga stoljeća.

Foto: RTL

Lik snažne Katarine koja bi, kao glava obitelji, za svoje sestre učinila sve, utjelovila je Ana Marija Veselčić. Glumica je inače članica dramskog ansambla Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, a ovo joj je prvi televizijski projekt. Veselčić, koja je rodom iz Vinkovaca, lik kojeg glumi opisala je kao 'iznimnu ženu, čvrste volje i čelične odlučnosti', koja ju je podsjetila na nekog iz vlastite obitelji.

Foto: Tom Dubravec

'Katarina me od same audicije podsjetila na moju baku, također vrlo samostalnu, inteligentnu ženu, koja je bila veliki dio mog djetinjstva i u čijem društvu se danas osjećam počašćeno', priznala je glumica koja je dodala da su joj kod priprema za ovu ulogu puno pomogle priče ljudi iz okolice Sinja gdje je serija snimana.

'Mještani lokacija na kojima smo snimali oko Sinja su nam vrlo rado dali pokoji savjet i upoznali nas pobliže sa svakodnevicom svojih roditelja, baka i djedova', objasnila je te dodala da 1950e smatra vrlo inspirativnim godinama, a poseban ugođaj stvorili su joj i kostimi šivani po mjeri te sama scenografija.

Foto: Nova Tv

Ulogu Cvite, srednje sestre iz obitelji, preuzela je Lidija Penić-Grgaš. Svoj je lik opisala kao nježan i romantičan, sklon bijegu u svijet mašte te dodala: 'Dosta je načitana, što je za ono doba jako neobično. I da živi u ovom dobu, bila bi sigurno jako uspješna i imala neku dobru karijeru'.

Foto: Tom Dubravec

Mlada Zagrepčanka koja se istakla i ulogama u 'Draženu' te Svetoj obitelji' priznala je kako se jako zbližila s kolegicama, a posebno s Veselčić s kojom je dijelila i sobu tijekom snimanja, te da lik kojega je utjelovila želi prikazati što vjerodostojnije.

Najmlađu sestru Runje odglumila je Lidija Kordić, mlada Crnogorka bogate biografije koja je ove godine proglašena European Shooting Starom na Berlinaleu. Za lik Zore kaže da joj je sličan budući da obje vole ljubav: 'Zora je vrlo romantična, zaljubljena u ljubav, ona je tu da sve upija i želi za sebe takvu ljubav. Tu smo najsličnije, i ja volim ljubav, volim voljeti i iz te perspektive mi je bilo najlakše, to je bila početna točka iz koje sam gradila Zoru'.

Foto: Tom Dubravec

Također, kao i Penić-Grgaš, napomenula je kako se jako povezala sa svojim televizijskim sestrama te da su se na snimanju dobro zabavljale. Talentiranoj glumici ovo je prvi veliki projekt u Hrvatskoj: 'Ovo je prvi put da radim u Hrvatskoj, novo mi je, drago mi je. Nisam prije radila ovolike projekte ovdje, ovo su mi velika vrata u Hrvatskoj i regiji, nisam prije radila ovolike serije, ovo je nešto potpuno novo'.