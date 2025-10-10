One su RTL-ove 'Divlje pčele', upoznajte hrabre sestre Runje!

Slobodne, hrabre i ponosne - sestre Runje snažne su i slojevite žene u surovom muškom svijetu Dalmatinske zagore 50-ih godina prošlog stoljeća. RTL-ova nova serija 'Divlje pčele' donosi priču o obitelji, odanosti, tradiciji, ljubavi, ženama u muškom svijetu, izborima koji mijenjaju živote. Kada ih iznenada napusti voljeni otac, njihov zaštitnik i glava kuće - sestre Runje ostaju same, a njihova vrijedna zemlja postaje meta najmoćnijeg čovjeka u selu - Ante Vukasa (Alan Blažević).

Katarina, Cvita i Zora Runje ostaju same da se bore sa svim izazovima života u Vrilu, imaginarnom malom selu u Zagori. Kulisa za adaptaciju ove istoimene grčke uspješnice su grad Sinj i okolica te raskošni setovi na dvije etaže u zagrebačkom Jadran Filmu. Glavu obitelji Runje i glavnu ulogu u seriji 'Divlje pčele' ponijela je talentirana Ana Marija Veselčić. Utjelovila je odlučnu, jaku ženu - Katarinu, koja je za očuvanje obiteljske ostavštine i svoje sestre spremna podnijeti i najveće žrtve.

Foto: RTL

Prvi je ovo televizijski projekt splitske glumice rodom iz Vinkovaca, inače članicom ansambla drame HNK Split.

- Katarina je jedna iznimna žena, čvrste volje i čelične odlučnosti. Glavna motivacija joj je zaštititi sestre Cvitu i Zoru i ni pod koju cijenu njihovu sigurnost ne dovodi u pitanje. Katarina me od same audicije podsjetila na moju baku, također vrlo samostalnu, inteligentnu ženu, koja je bila veliki dio mog djetinjstva i u čijem društvu se danas osjećam počašćeno - priča Veselčić o svojoj prvoj velikoj televizijskoj ulozi dodajući da je presretna što su upravo 'Divlje pčele' njezin prvi veliki televizijski angažman.

Pedesete godine prošlog stoljeća iznimno su joj inspirativne, a tijekom snimanja u Sinju i okolici dobro su joj došle, kaže, priče ljudi tog kraja.

- Mještani lokacija na kojima smo snimali oko Sinja su nam vrlo rado dali pokoji savjet i upoznali nas pobliže sa svakodnevicom svojih roditelja, baka i djedova. Također, kostimi šivani po mjeri, vrlo promišljeni te lokacije i pomno i raskošno izgrađen studio, opremljen autentičnim antiknim namještajem brzo su me inspirirali da Katarinu učinim što stvarnijom - dodaje talentirana glumica i otkriva da joj je poseban užitak surađivati sa svojim televizijskim sestrama - Lidijom Penić-Grgaš i Lidijom Kordić.

Foto: RTL

Zagrepčanka Lidija Penić-Grgaš utjelovila je Cvitu, srednju sestru Runje.

- Jako je odana, požrtvovna, srednja je sestra pa mora trpjeti što najstarija Katarina ponekad govori, ali s druge strane je i dalje jako romantična, nježna i zelena u neku ruku. Dosta je načitana, što je za ono doba jako neobično. I da živi u ovom dobu, bila bi sigurno jako uspješna i imala neku dobru karijeru. Ona završi kao krojačica, u čemu je isto dobra, pa u tome nalazi kreativnost i znatiželju, tu pobjegne u svoj svijet mašte - opisuje Penić-Grgaš svoj lik.

Talentirana Zagrepčanka bilježi uloge u hitovima kao što su 'Sveta obitelj' i 'Dražen' te je, kaže, zahvalna i sretna zbog prilike koju je dobila u velikoj projektu RTL-ovih 'Divljih pčela'.

- S kolegicama sam se otpočetka zbližila, snimanja na lokaciji su nam došla kao mali maturalac. S Ana Marijom Veselčić sam bila u sobi tada, tako da smo nas dvije imale male noćne razgovore. A onda, s druge strane, kad bi Ana Marija snimala, isto sam to imala s Lidijom Kordić, tako da smo stvarno kao tri sestre - kroz smijeh priča Penić-Grgaš i zaključuje: 'Želja mi je pokazati Cvitu što vjerodostojnije, bez maski'.

Foto: RTL

Slaže se sa svojim televizijskim sestrama i Lidija Kordić, jedna od najperspektivnijih mladih glumica regije. Kordić je ove godine postala European Shooting Star na Berlinaleu. Postala je tako prva Crnogorka koja je dobila to prestižno priznanje. U svojoj biografiji ima iznimno zapažene međunarodne projekte - kapitalne projekte poput turskog 'Ataturka' i talijanske 'Dive Future', filma u kojem igra Cicciolinu.

'Divlje pčele' prvi su joj veliki projekt u Hrvatskoj i presretna je zbog uloge Zore, najmlađe sestre Runje.

- Zora je vrlo romantična, zaljubljena u ljubav, ona je tu da sve upija i želi za sebe takvu ljubav. Tu smo najsličnije, i ja volim ljubav, volim voljeti i iz te perspektive mi je bilo najlakše, to je bila početna točka iz koje sam gradila Zoru. Takva je, no nije sve kako izgleda na prvu - jasna je Kordić.

Foto: RTL

Sa svoje dvije televizijske sestre vrlo se brzo povezala.

- Povezale smo se nas tri odmah, svaki dan snimanja nam je zabavan, svi se jako dobro slažemo, uživamo u procesu! Slažemo se i s ostatkom ekipe i s ljudima iza kamere - zaključuje glumica.

- Ovo je prvi put da radim u Hrvatskoj, novo mi je, drago mi je. Nisam prije radila ovolike projekte ovdje, ovo su mi velika vrata u Hrvatskoj i regiji, nisam prije radila ovolike serije, ovo je nešto potpuno novo - zaključila je sjajna Lidija Kordić i pozvala gledatelje da budu uz 'Divlje pčele'.

Foto: RTL