SVI SU GA VOLJELI

Opaku bolest skrivao je od svih, a slavni glumac posthumno je dobio niz priznanja za svoj rad

Opaku bolest skrivao je od svih, a slavni glumac posthumno je dobio niz priznanja za svoj rad
Foto: Mario Anzuoni

Chadwick Boseman osvojio je svijet ulogama u Marvelovim filmovima, a pokojni glumac danas bi proslavio 49. rođendan.

Chadwick Aaron Boseman rođen je 1976. godine u Južnoj Karolini, gdje je i odrastao. Na fakultetu u Washingtonu je završio režiju, nakon čega je otišao u engleski Oxford studirati glumu. Glumio je u brojnim kazališnim predstavama uključujući "Romeo i Julija", "Brathe" i "Zooman". Za ulogu u predstavi "Urban Transitions: Loose Blossoms" iz 2002. dobio je i nagradu te se jedno vrijeme bavio i produkcijom u kazalištu. 

Sredinom 2000-ih je imao nekoliko uloga u serijama te je počeo graditi televizijsku i filmsku karijeru. Godine 2008. je dobio ulogu u hvaljenoj seriji "Lincoln Heights", a imao je i gostujuću ulogu u "Hitnoj službi". Sve se promijenilo nakon što se 2013. pojavio u glavnoj ulozi legende bejzbola Jackieja Robinsona u filmu '42'.

Glumio je i legendu soula Jamesa Browna u filmu 'Get on up' 2014. godine. S Marvelom je sklopio ugovor za ulogu kralja T'Challe 2016. godine te se u toj ulozi trebao pojaviti pet puta. Prvi put je to bilo 2016. u trećem nastavku serijala 'Kapetan Amerika', a 2018. je njegov junak dobio samostalan film 'Crna Pantera'. Film je bio megahit s zaradom od 1,3 milijarde dolara, a bio je nominiran i za sedam Oscara, uključujući i onaj za najbolji film.

Foto: Monica Almeida

Boseman je još dvaput glumio Crnu Panteru, u zadnja dva dijela serijala Avengers, a novi samostalan film o kralju T'Challi trebao je izaći 2022. godine. Posljednji film u kojem smo ga mogli gledati bio je 'Da 5 Bloods' redatelja Spikea Leeja, u kojem je tumačio Normana Earla Hollowaya, borca za slobodu u Vijetnamskom ratu.

Boseman je poznat po tome da iza sebe nema niti jedan skandal, a od javnosti je skrivao bolest. Borio se s rakom debelog crijeva, no rijetki su za to znali. Aktivno je komunicirao s obožavateljima na društvenim mrežama pa je tako jednom prilikom 'procurio' video iz travnja 2020. godine, kada je glumac imao live na Instagramu. To je ujedno i zadnja snimka koju je Chadwick emitirao na svom Instagram profilu. 

Ni tada nije govorio o svom zdravlju. Preminuo je 28. kolovoza 2020. godine. Iza sebe ostavio je suprugu Taylor Simone Ledward koja je 2021. godine primila u njegovo ime nagradu Zlatni globus za najboljeg glumca u drami, za glavnu ulogu u filmu 'Ma Rainey: Majka bluesa'. 

Foto: Peter Nicholls

Osim neutješne udovice, velika tuga je ostala i u Hollywoodu. Glumac koji bi zasigurno imao još brojnih uspješnih projekata i snimljenih filmova. Na dodjeli MTV nagrada 2020. godine prisjetili su se holivudskog glumca i njegovog govora iz 2018. godine kada je osvojio nagradu za 'najboljeg heroja'.

Prije nekoliko tjedana, Boseman je posthumno dobio i zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih. 

- Chadwick je bio moćan, moćan eliksir koji je nekako pokrenuo onu alkemiju koju svi tražimo, što znači da ga danas slavim - rekla je tom prilikom glumica Viola Davis.

Emotivan govor ovom je prilikom održao i Ryan Coogler, redatelj s kojim je preminuli glumac surađivao utjelovivši T'Challu u 'Black Panther'. 'Nastavljamo ga nositi sa sobom', rekao je te dodao: 'Odražavao je svjetlost, lomio je, i kada je to učinio, pokazao je veličinu našeg naroda i svemu naše zajedničke humanosti, hvala ti Chad'.

