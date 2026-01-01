Oprah Winfrey o lijekovima za mršavljenje: Zbog njih sam napokon postala sretna žena

Oprah Winfrey (71) je, u intervjuu za magazin People, progovorila o gubitku kilograma i GLP-1 lijekovima za mršavljenje. U intervjuu je spomenula jedan zanimljiv detalj koji je iskoristila kao usporedbu, a to je - njen doručak to jutro prije razgovora.

- Za doručak sam pojela kroasan. Nekad bih takav 'mali grijeh' značio početak cjelodnevne opsesije. Razmišljala bih, koliko to ima kalorija, koliko će mi trebati da to potrošim, ako pojedem kroasan neću moći večerati… I cijeli dan bih mislila o tom prokletom kroasanu - priča.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Danas je, kaže, reakcija potpuno drugačija: 'Nisam osjećala ništa. Jedino sam pomislila da moram počistiti mrvice'.

Promjena se dogodila prije otprilike dvije i pol godine, kada je počela koristiti GLP-1 lijekove za regulaciju težine. Oprah priznaje da je godinama vjerovala kako je sve stvar discipline.

- Mislila sam da je sve u disciplini i snazi volje. Prestala sam se kriviti - kaže.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Ključni trenutak bio je kad je prihvatila da se bori s bolešću, a ne s osobnim neuspjehom.

- Godinama nisam htjela ni izgovoriti riječ pretilost jer mi je zvučala kao gubitak kontrole - priznaje. No promijenilo se kad je shvatila da 'prejedanje nije uzrok pretilosti, nego pretilost može poticati prejedanje'.

Opisuje kako je food noise godinama upravljao njezinim životom.

Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

- To nije glad. To je stalno razmišljanje, pregovaranje, planiranje, krivnja.

Danas kaže: 'Ne kažnjavam se stalno. Jedva prepoznajem ženu koja sam postala. Ali ona je sretna žena'.

Lijek naziva 'alatom' koji pomaže utišati te signale u mozgu. Injekcije najčešće uzima jednom tjedno, a nuspojave opisuje kao blage.

- Ako krenete s prevelikom dozom odjednom, veća je šansa da si napravite problem - govori.

Oprah ne želi govoriti o kilogramima.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Brojke više nisu važne. Najveća promjena je 'tišina u glavi' - priča.

Toliko joj znači da je, kako otkriva, nekim ljudima sama platila terapiju.

- Ako imate pretilost u svom ‘genetskom bazenu’, želim da znate da to nije vaša krivnja - poručuje.

- Prestanite kriviti sebe zbog gena i okoline koju ne možete kontrolirati - rekla je Oprah.