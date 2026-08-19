Otkazali su humanitarni koncert Urbana & 4 u Omišu: 'To u ovom trenutku nije primjereno'

Otkazan je koncert grupe Urban & 4, koji se trebao održati u četvrtak, 20. kolovoza, na Ljetnoj pozornici u Omišu.

- Ova teška odluka donesena je zbog zdravstvenog stanja naših sugrađana koji se u bolnici bore s posljedicama ove nesreće. Smatramo da u ovom izuzetno kritičnom i emotivnom trenutku za njihove obitelji i cijelu našu zajednicu održavanje glazbenog događaja nije primjereno - objavili su iz Centra za kulturu Omiš na Facebooku.

- Sve naše misli, snaga i molitve trenutačno su usmjerene prema ozlijeđenima i njihovu oporavku - poručili su.

Vodstvo Omiškog kulturnog ljeta već je 14. kolovoza, dan nakon požara, iz solidarnosti otkazalo dio programa, među ostalim i predstave najavljene za 16. i 17. kolovoza. Koncert Urbana & 4 tad su ipak ostavili na rasporedu i odlučili mu dati humanitarni karakter. Njime su željeli prikupiti pomoć za ljude koji su u požaru pretrpjeli štetu.

Iz Centra za kulturu posebno su zahvalili Damiru Urbanu i njegovu timu na podršci i razumijevanju, kao i publici koja je kupnjom ulaznica podržala humanitarnu akciju.

Svi koji su kupili ulaznice mogu zatražiti povrat novca. Kupcima koji su ulaznice kupili online organizatori će novac automatski vratiti na karticu kojom su ih platili. Oni koji su ih kupili na fizičkom prodajnom mjestu povrat mogu ostvariti na istom mjestu uz predočenje ulaznice. Iz Centra za kulturu Omiš poručili su da će sve povrate izvršiti najkasnije u roku od 14 dana.