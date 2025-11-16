Ove stvari o 'Stranger Things' znaju samo najveći obožavatelji

Serija "Stranger Things" uskoro će imati veliko finale, a priča globalno uspješnog TV projekta krenula je prije 10 godina.

Autori serije, blizanci Matt i Ross Duffer, neko vrijeme su radili na filmovima i serijama, a "Stranger Things" su osmislili na temelju premise: "Što bi se dogodilo da Steven Spielberg režira knjigu Stephena Kinga?". Serija se prvo trebala zvati "Montauk", a ideja je bila da snimaju na Long Islandu. Međutim, shvatili su da je ondje vrlo teško snimati tijekom zime te su radnju premjestili u izmišljeni gradić Hawkins u Indiani. Montauk je bio navodni eksperiment američke vlade početkom 80-ih zbog kojeg su navodno otimali djecu s Long Islanda kako bi na njima provodili eksperimente. Upravo na toj ideji počiva čitava serija.

Na audiciji je bilo 1213 djece

Braća Duffer otkrila su kako su za audiciju djece u seriji imali 906 dječaka i 307 djevojčica. Gatena Matarazza zaposlili su čim su vidjeli njegov prvi nastup na audiciji.

- Odmah smo znali da je rođen za tu ulogu - komentirali su u intervjuu za The New York Times. Gaten, Sadie Sink i Caleb McLaughlin poznavali su se i prije nego što su počeli snimati seriju. Mladi glumci u isto su vrijeme glumili u predstavama na Broadwayju. Stephen King je "otkrio" Mille Bobby Brown prije nego što ju je ova serija proslavila. Naime, pogledao je seriju "Intruders" u kojoj je glumila te je komentirao na mreži X da ga je oduševila. Ona je pak rekla da je umalo odustala od glume prije nego što je dobila ulogu Eleven. Nije bila sigurna da želi više odlaziti na audicije, a onda se sa "Stranger Things" sve promijenilo.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Mille Bobby Brown plakala je zbog "najteže uloge u životu"

Mille Bobby Brown nije htjela ošišati kosu zbog Eleven, a redatelji su joj pokazivali fotografije Charlize Theron iz filma "Mad Max: Fury Road" kako bi popustila. Njezin otac je plakao dok su joj brijali glavu, no Brown je kasnije komentirala kako je ta frizura bila najbolja odlika koju je ikada donijela. Cijela nijezina uloga inspririrana je filmom "E.T.", a autori serije su joj i rekli da će praktički biti izvanzemaljac prije nego što je stala pred kamere. Glumica je ispričala i da joj je scena s dr. Martinom Brennerom bila jedna od najtežih koje je snimila u životu. Priznala je da je plakala još 45 minuta nakon što su se kamere ugasile.

Winona Ryder dobila je ulogu nakon cjelodnevnog razgovora s autorima serije.

- Vrlo smo malo razgovarali o ulozi Joyce, zapravo smo se samo upoznavali - rekli su u jednom intervjuu. Ryder je s braćom Duffer razgovarala pet sati, a dan kasnije su joj potvrdili da je dobila ulogu. Brojni glumci dali su svoj pečat seriji. Tako je Joe Keery bio puno šarmantniji nego što je Steve bio u originalnom scenariju, a Matthew Modine pomogao je autorima zaokružiti lik D. Brennera i osmisliti ga do kraja.

Shannon Purser je uloga Barb bila prva u životu. Kasnije je komentirala da je nakon audicije promislila kako bi bilo sjajno da za prvi nastup odmah napravi nešto veliko i u tome je uspjela. Finn Wolfhard je jednu od audicija odradio iz kreveta jer je bio bolestan, a srećom je svejedno dobio ulogu.

Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

Znate li kako se zove Upside Down?

"Upside Down" se zapravo tako ni ne zove. Pravo ime je Nether, no koristili su ime "Upside Down" tijekom snimanja i zadržalo se. U scenariju je pisalo pravo ime, ali do druge sezone serije svi su se već službeno prebacili na "Upside Down".

Scenarij je nerijetko imao promjene, a redatelji su sve mijenjali u datom trenutku. Tako su po originalnoj ideji Nancy, Jonathan i Steve trebali iskoristiti božićne lampice kako bi pronašli čudovište. Ipak, netko je spomenuo kako bi bilo bolje da lampice iskoristi Joyce kako bi komunicirala s Willom.

- Scena u kojoj Winona reagira prvo sretno, onda prestrašeno pa je u sljedećem trenutku puna nade je jedna od naših najdražih scena iz serije - otkrili su iz produkcije.

Foto: Youtube screenshoot/kolaž

Seana Astina su zadržali u seriji jer im je prirastao srcu

Dacre Montgomery i Joe Keery mjesecima su trenirali košarku ne bi li što vjerodostojnije mogli ući u svoje uloge. Trener im je bio Bo Bell, koji se i u seriji pojavio kao trener likova koje su glumili.

U drugoj sezoni serije je Bob po scenariju trebao umrijeti u četvrtoj epizodi, a Ross Duffer je kasnije otkrio kako im se toliko svidio glumac Sean Astin, da su ga održali na životu do osme epizode. Astin je inače utjelovio Mikeyja u klasiku "The Goonies", a braća Duffer umalo ga nisu angažirala na setu upravo zbog povezanosti s filmom, na koji se inače i referiraju u sezoni u kojoj se on pojavio.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Prvi poljubac pred kamerama

Prijateljstvo između Stevea (Joe Keery) i Dustina (Gaten Matarazzo) gledateljima je ostalo u lijepom sjećanju na drugu sezonu "Stranger Thingsa". Ross Duffer je kasnije otkrio kako se prema prvom scenariju to nije trebalo dogoditi. Shvatili su da su potrebni jedno drugome tek kada je snimanje krenulo te su promijenili ideju.

Calebu McLaughlinu je snimanje poljupca s kolegicom Sadie Sink bilo vrlo stresno iskustvo. Glumac je ispričao kako mu je to bio prvi poljubac pred kamerama, a snimali su ga desetak puta dok nisu dobili dobre kadrove. Sink je komentirala da su poljubac gledali njezina majka, kolege, 200 ljudi na setu i kasnije milijuni ljudi diljem svijeta.

Foto: Marko Ercegović

Četvrtu sezonu snimali su dvije godine

Četvrta sezona "Stranger Thingsa" snimala se dvije godine. Imali su čak devet scenarija na 800 stranica, a vizualne efekte su snimali tisućama puta.

Svi glumci plakali su kada su čuli da je peta sezona serije ujedno i posljednja. Pisanje scenarija za petu sezonu započelo je 2. kolovoza 2022., a dana 6. studenog 2022. objavljeno je da će se prva epizoda nositi naslov "Prvo poglavlje: Puzanje". Millie Bobby Mrown je rekla da za kraj ima jednu želju. Voljela bi da se Eleven vjenča.

- Voli Mikea i želim da se oni vjenčaju. To je ono što i meni treba. Eleven u vjenčanici dok joj krv curi iz nosa, nije li to jednostavno genijalno - rekla je glumica u intervjuu za Glamour.

Seriji se pridružuju novi glumci: Nell Fisher, Jake Conelly, Alex Breaux i Linda Hamilton, a završit će simbolično: Volume 1 izlazi 26. studenoga, Volume 2 na Božić, a veliko finale 31. prosinca. Publika tako dobiva priliku oprostiti se od priče koja je desetljeće spajala generacije – i podsjetila nas koliko su pravo prijateljstvo i zajedništvo važni, čak i kad svijet krene naopako.