Svemirska bajka 'Dina', tinejdžerska kronika s okusom '70-ih 'Licorice Pizza' te nova inačica mjuzikla 'Priča sa zapadne strane' u režiji Stevena Spielberga postali su favoritima za hollywoodske nagrade koje će se dodjeljivati u nadolazećim mjesecima, nakon što su u četvrtak nominirani u raznim cehovskim izborima filmske industrije.

POGLEDAJTE NAJAVU FILMA 'DINA'

Sva tri filma su zaradila nominacije udruženja redatelja, producenata i scenarista, što ih čini izglednim kandidatima i za najprestižniju nagradu - Oscar. Svečana dodjela 'zlatnih kipića' će ove godine biti u vrlo kasnom terminu, nakon što je odgođena za 27. ožujka, a Akademija filmskih umjetnosti i znanosti će nominacije obznaniti 8. veljače.

POGLEDAJTE NAJAVU FILMA 'LICORICE PIZZA'

Uz spomenute filmove, među najvećim favoritima za Oscara nalaze se još dva filma koja su zaradila nekoliko cehovskih nominacija, a to su 'Belfast' i 'Šape pasje' (The Power of the Dog).

Stručnjaci smatraju Američko udruženje redatelja vrlo pouzdanim indikatorom za Oscare, jer su pobjednici u njihovom izboru u posljednjih 18 godina u 16 navrata osvojili i 'zlatni kipić'.

POGLEDAJTE NAJAVU FILMA 'PRIČA SA ZAPADNE STRANE'

Ovogodišnji kandidati za nagradu Američkog udruženja redatelja su Kenneth Branagh za 'Belfast', Jane Campion za 'Šape pasje', Denis Villeneuve za 'Dinu', Paul Thomas Anderson za 'Licorice Pizza' i Steven Spielberg za 'Priču sa zapadne strane'.

Istih pet filmova nominirano je u četvrtak i za nagradu Udruženja producenata. Ova nagrada je ustanovljena 1990., a od tada je samo jedan dobitnik Oscara za najbolji film ostao bez nominacije u tom izboru. Radilo se o "Hrabrom srcu" (Braveheart) koji je Oscarom nagrađen 1996.

POGLEDAJTE NAJAVU FILMA 'ŠAPE PASJE'

Od filmovima koji su često spominjani kao potencijalni kandidati za Oscara, na popisu nominiranih se nisu pojavili 'Macbeth' u režiji Joela Coena te 'Dinastija Gucci' (House of Gucci) koju je režirao Ridley Scott.

Za nagrade Udruženja scenarista od spomenutih filmova borit će se 'Dina', 'Licorice Pizza' i 'Priča sa zapadne strane', dok 'Belfast' i 'Šape pasje' nisu mogli biti nominirani.

POGLEDAJTE NAJAVU FILMA 'BELFAST'