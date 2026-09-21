Ovo je top 10 filmova na HBO-u

HBO je i ovog tjedna donio bogatu ponudu najgledanijih filmova u Hrvatskoj. Ako tražite inspiraciju za filmsku večer, pogledajte najnoviju top listu i saznajte što je trenutno najpopularnije među hrvatskim gledateljima!

Top 10 filmova na HBO-u u Hrvatskoj:

1. Altered (2025, Znanstvena fantastika, Kanada)

U alternativnoj sadašnjosti, genetski poboljšani ljudi dominiraju društvom. Odbjegli Leon i Chloe bore se za pravdu protiv korumpiranih političara koji iskorištavaju genetske razlike, riskirajući sve kako bi izazvali represivni sustav.

2. Supergirl (2026, Superhero, SAD)

Kada nemilosrdni neprijatelj napadne preblizu doma, Kara Zor-El, poznata kao Supergirl, nevoljko udružuje snage s neočekivanim saveznikom na epskom, međuzvjezdanom putovanju osvete i pravde.

3. Mačak u čizmama: Posljednja želja (2022, Animacija, SAD)

Mačak u čizmama otkriva da je iskoristio osam od svojih devet života. Kreće na epsko putovanje kako bi pronašao mitsku Posljednju želju i povratio svoje živote.

4. Zločesti dečki (2022, Obiteljski, SAD)

Nakon godina pljački i statusa najtraženijih zlikovaca, banda životinja predvođena G. Vukom sklapa dogovor kako bi izbjegla zatvor, no mogu li se doista promijeniti?

5. Kako je Gru postao Gru 4 (2024, Animacija, SAD)

Gru i Lucy, uz svoje djevojčice, dočekuju novog člana obitelji, Grua Jr., koji obožava zadirkivati oca. Gru se suočava s novim neprijateljem Maxime Le Malom i njegovom opasnom djevojkom Valentinom, zbog čega cijela obitelj mora pobjeći.

6. Klaun u kukuruzu (2025, Horor, SAD)

Quinn i njezin otac sele u mirni gradić Kettle Springs, no umjesto novog početka, nailaze na zajednicu podijeljenu tragedijom. Iz kukuruza izlazi jeziva figura spremna "očistiti" grad krvavom osvetom.

7. Kraljevi ulice (2008, Akcija, SAD)

Policajac Tom Ludlow, razočaran i slomljen gubitkom supruge, biva optužen za ubojstvo kolege. Mora se suočiti s policijskom korupcijom i preispitati sve lojalnosti.

8. Mačak u čizmama (2011, Animacija, SAD)

Prije nego što je upoznao Shreka, Mačak u čizmama kreće u avanturu s lukavom Kitty Softpaws i genijalnim Humpty Dumptyjem kako bi spasio svoj grad. Prava priča o legendarnom Mačku.

9. Sentimentalna vrijednost (2025, Drama, Norveška)

Sestre Nora i Agnes ponovno se povezuju s otuđenim ocem Gustavom, bivšim slavnim redateljem. Kada Nora odbije glavnu ulogu u njegovom povratničkom filmu, otkriva da je ulogu dao mladoj hollywoodskoj zvijezdi.

10. Borba s obitelji (2019, Biografija, SAD)

Paige i njezin brat Zak dolaze iz obitelji hrvača. Kada samo Paige dobije priliku za WWE, mora napustiti obitelj i dokazati da je njezina različitost upravo ono što ju može učiniti zvijezdom.

*uz korištenje AI-ja



