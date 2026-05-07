Ovo je top 10 serija na Netflixu

Saznajte koje su serije najgledanije na Netflixu u Hrvatskoj ovog tjedna. Pogledajte detaljan popis top 10 najpopularnijih naslova, s opisima i ocjenama

Admiral

Netflix je i ovog tjedna donio pregršt uzbudljivih naslova koji su osvojili gledatelje diljem Hrvatske. Donosimo vam najnoviju top listu 10 najgledanijih serija.

1. Should I Marry A Murderer?, IMDB: 6.0/10

Dokumentarna serija prati zaručnicu koja postaje ključni svjedok protiv svog zaručnika optuženog za ubojstvo, dok prikuplja dokaze protiv njega. (SAD, 2026., Dokumentarna, Kriminal)

2. Man on Fire, IMDB: 6.0/10

Akcijska serija o bivšem plaćeniku Johnu Creasyju (Yahya Abdul-Mateen II) koji se bori s PTSP-om i traži iskupljenje, ali ga prošlost ponovno sustiže. (SAD, 2026., Akcija)

3. Running Point, IMDB: 7.5/10, Rotten Tomatoes: 79%

Komedija o reformiranoj partijanerici (Kate Hudson) koja neočekivano preuzima vođenje obiteljske košarkaške ekipe i mora dokazati svoju vrijednost. (SAD, 2025., Komedija, Sport)

4. Unchosen, IMDB: 6.0/10

Drama o Rosie koja živi u zatvorenoj religijskoj zajednici, a dolazak misterioznog bjegunca otkriva mračne tajne njezine okoline. (UK, 2026., Drama)

5. The Staircase, IMDB: 7.1/10, Rotten Tomatoes: 92%

Kriminalistička serija inspirirana istinitim događajem o Michaelu Petersonu i sumnjivoj smrti njegove supruge. U glavnim ulogama Colin Firth i Toni Collette. (SAD, 2022., Kriminalistika)

6. Salish & Jordan Matter, IMDB: 2.2/10

Reality show prati oca i kćer Jordana i Salish kroz lude izazove i obiteljske trenutke. (SAD, 2026., Reality, Obitelj)

7. Flunked, IMDB: 6.0/10

Francuska komedija o matematičkom geniju i sitnom kriminalcu koji izbjegava zatvor radeći kao učitelj pod krinkom. (Francuska, 2026., Komedija)

8. Alpha Males, IMDB: 7.7/10

Komedija o četvorici prijatelja koji se pokušavaju snaći u svijetu snažnih i samostalnih žena. (SAD, 2022., Komedija, Sitcom)

9. Resident Alien, IMDB: 8.1/10, Rotten Tomatoes: 97%

Zabavna SF serija o vanzemaljcu koji preuzima identitet liječnika u malom gradiću i suočava se s ljudskim moralnim dilemama. (SAD, 2021., Znanstvena fantastika)

10. Ronaldinho: The One and Only, IMDB: 7.4/10

Dokumentarna serija o životu i karijeri brazilskog nogometnog čarobnjaka Ronaldinha, od djetinjstva do svjetske slave. (SAD, 2026., Dokumentarna, Sport)

Jeste li već pogledali ove hit naslove? Koji je vaš favorit s popisa? Ova lista je idealna za sve koji traže provjerene preporuke i žele biti u toku s najgledanijim sadržajem na Netflixu u Hrvatskoj!

