Nazvali smo nadbiskupa i zamolili za intimnu ceremoniju. Ono što ste vidjeli tri dana kasnije bio je spektakl za cijeli svijet. Ovo je bilo samo za nas, otkrila je Meghan Markle u intervjuu koji je šokirao svijet.

CBS je prikazao intervju s Oprah Winfrey u kojem su prvi put otvoreno pričali o razlozima odlaska s dvora.

- Kate Middleton me rasplakala, a mene su proglasili uraganom koji želi uništiti monarhiju. Ne želim se vraćati na to, ispričala mi se i to smo odavno riješili. Svi su u obitelji znali da nije istina što tabloidi pišu, ali im je odgovaralo da javnost misli drugačije - rekla je Meghan i otkrila šokantne detalje o rasističkom ponašanju unutar dvora.

- Da, bojali su se boje kože našeg sina, bilo ih je strah da ne bude precrn. Bilo mi je teško, izgubila sam volju za životom, rekla sam to Harryju - rekla je Meghan.

Harry je otkrio da sad čekaju djevojčicu.

- Nismo imali izbora, morali smo otići. Nisam htio da se ponovi povijest i situacija s mojom majkom Dianom. Meghan se događalo baš to, isto kao s Dianom. Da, kraljevsku obitelj je brinula boja kože našeg sina, pričao sam o tome s njima i to je užasno. Neću više ništa otkriti o tome. Ali da je sve bilo u redu, ne bismo otišli. Tata me jako povrijedio, ne pričam ni s njin ni s bratom, ali žalim ih - rekao je Harry.