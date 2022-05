Ovo su finalisti Masked Singera, znate li tko je ispod maski?

Eh, treba sad dočekati subotu, komentiraju gledatelji showa 'Masked Singer', koji će idućeg tjedna doznati tko se skriva iza maski finalista. A u finalu su Dalmatinka, Ajkula Drakula i Meduza. Svaka maska posebna je na svoj način, a očito su po nečemu ove tri bile bolje pa su dobile ulaznice za najbitniju epizodu prve sezone showa - onu u kojoj će svi skinuti maske i konačno ćemo doznati koga to detektivi nisu ili jesu pogodili.

U polufinalnoj emisiji je Torpedo imao samo četiri glasa manje od Ajkule Drakule i napustio je natjecanje. 'Skini masku' vikali su detektivi i publika u studiju i ispostavilo se da se mjesecima ispod maske Torpeda skrivao Dražen Turina Šajeta (50).

A slažete li se s mišljenjima detektiva? Svojim nastupom i pjesmom Alicije Keyes 'Fallin', Meduza je oduševila detektive.

- Bolja si od Alicije, pa gdje ti je kraj?! - upitala je Meduzu Ida. Enis je rekao da je Meduza Vanda Vinter iako nije bio sto posto siguran. 'To bi mogla biti Nika Turković', kazala je Ida, ali Borko je bio 'siguran': To je moja draga prijateljica koja pjeva portugalske pjesme, Jelena Radan.

Antonija je pak pomislila da je ispod maske Lu Jakelić. Ajkula Drakula 'zapalio' je studio svojom izvedbom pjesme Borisa Novkovića i Dine Dvornika s navijačkom pjesmom 'Malo nas je al' nas ima'.

- Ja sam gotovo uvjerena da se radi o nekom bivšem sportašu, jer tko može biti toliko visok osim sportaša. Ja mislim da je to Dino Rađa - razložila je Mandić. Borko je bio zbunjen: Ja ne znam uopće tko bi to mogao biti.

Ida je zaključila da je to također sportaš, Željko Mavrović. I Enis je rekao da je sportaš Ajkula Drakula, i to košarkaški trener Jasmin Repeša. Dalmatinka je otpjevala pjesmu Madonne 'Like A Prayer', a detektivi su zaključili da ih ponovo nije razočarala. Antoniju je asocirao jedan od tragova na pjevačicu Emiliju Kokić.

Ida je dala prijedlog da je Dalmatinka Ana Gruica.

- To je netko tko se dobro kreće u štiklama i nisu joj strane pozornice - rekla je Ida. Enis je kao iz puške rekao da je to Lidija Bačić. Borko je rekao da je Lidija Bačić njegova rodica i da on genetski osjeća njezine pokrete, pa se tako složio s Enisovim mišljenjem.

