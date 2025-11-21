Parni Valjak objavio studijski album novog poglavlja ‘Kažu pčele umiru…’

U periodu u kojem obilježavaju 50 godina aktivnosti, 'Parni Valjak', jedan od najdugovječnijih bendova ovih prostora, objavljuje novi studijski album. Naslova 'Kažu pčele umiru…, izdanje je od 21. studenog dostupno putem digitalnih platformi, a 25. studenog i na CD-u i vinilu, u izdanju Croatia Records.

Foto: PROMO

Novi album za Parni Valjak predstavlja ujedno i prvo studijsko izdanje u novom poglavlju s pjevačem Igorom Drvenkarom, a kroz pjesme i zvuk jasno je kako je riječ o izdanju koje spaja iskustvo, novo zajedništvo i prepoznatljivi autorski rukopis benda koji je svojom glazbom obilježio generacije.

Naslov albuma preuzet je iz ranije objavljenog singla 'Pustit ću glas', što Husein Hasanefedić - Husautor svih pjesama na izdanju, opisuje kao vlastiti odgovor na vrijeme u kojem živimo: 'Ponekad mi se čini da se ne doživljava dovoljno ozbiljno sve što se dešava, i lokalno i globalno i to je moj komentar na period u kojem živimo. Međutim, nije čitav album prožet tom tematikom, naravno.'

Stvaranje novih pjesama bilo je intuitivno, a Hus je i ovaj put ostao vjeran svom procesu: riječima koje naviru kao „tok svijesti”, melodijama koje se javljaju prije nego što ih uopće pokuša objasniti, i onoj neuhvatljivoj energiji koja, kako kaže, nastaje tek kad pjesma prođe kroz konsenzus i kemiju benda.

Upravo iz tog procesa nastalo je gotovo cijelo izdanje — 12 novih pjesama, napisanih u razdoblju kroz posljednje tri godine, u trenutku kada se bend okretao prema svom novom poglavlju. Sve pjesme autorski potpisuje Hus, među kojima su i zamijećeni singlovi 'Moja glava, moja pravila', 'Sad kad znaš' i 'Bogati će pobjeći na Mars', dok za 'Otkad te ne viđam često' glazbu potpisuje Marijan Brkić Brk, zaslužan i za snimanje, miks i produkciju. Vizualni identitet albuma kreirali su Igor Jurilj i Tomislav Vranić.

Foto: PROMO

Premda je ovo prvi album nastao u novom poglavlju benda, prisutnost Akija Rahimovskog provlači se kroz svaki korak stvaranja, o čemu Hus otvoreno progovara: 'U procesu stvaranja albuma, Aki mi je bio puno u mislima i kad sam se dotaknuo tih pjesama koje je on trebao pjevati ili za koje postoje demo-snimke s njim, ulazio sam u jedno vrlo neugodno stanje koje mi je bilo teško.' Kako dalje otkriva, baš zbog toga se odmaknuo od tog procesa, jer nije htio album opterećivati tim svojim stanjem, pri čemu iskreno kaže: 'No sigurno u svim pjesmama na albumu postoji poneka rečenica koja je namijenjena njemu ili ima neku poveznicu s njim.'

Unatoč prolasku vremena, Aki je i dalje dio svakog susreta benda — i na pozornici i izvan nje. „Premalo je vremena prošlo da bi nam Aki iščeznuo iz razmišljanja… ne postoje ni proba ni koncert, a da se netko ne sjeti neke provale ili fore koja se desila vezano uz njega”, kaže Hus, opisavši ga kao prijatelja i brata s kojim je dijelio 46 godina života: “Meni će zauvijek nedostajati taj prijateljski moment koji smo imali - tužan sam, jer on nije tu kao čovjek, kao prijatelj s kojim sam toliko godina bio brat po mnogočemu.

Nemoguće je da iščezne, pogotovo takva persona kakav je on bio. Osvrtom na svoje novo poglavlje, bend ističe kako je im je dolazak Igora Drvenkara donio novu vibraciju: 'Igor je fantastičan lik i silna je sreća da je nekako dolutao do nas…' otkrivaju bez zadrške i nadodaju: 'S njegovim dolaskom zaokrenuli smo u to novo poglavlje u kojem smo protekle dvije godine. Dodao nam je

svoju strašno dobru energiju i vibraciju i zajedno s njim smo krenuli u ovom novom smjeru, tijekom kojeg je nastao i novi album.'

Njegov glas i energija postali su dio Valjkova sadašnjeg identiteta, a novi album je prvi potpuni odraz toga. Album 'Kažu pčele umiru…' dio je upravo tog novog poglavlja jednog od najdugovječnijih bendova ovih prostora, ali i šire te predstavlja dokument neočekivane faze i promjene. 'Najbolje što o albumu mogu reći je da bi mi bilo drago da ljudi poslušaju, pa sami donose zaključke što smo mi to zapravo učinili' zaključuje Hus pjesme koje su obilježile generacije, a stihovi bezvremenskih pjesama kao što su 'Stranica dnevnika', 'Dođi', 'Ugasi me', 'Zastave'… zauvijek su utkane u glazbenu antologiju regije.

Proslavu jubilarnih pola stoljeća djelovanja bend je u ovoj godini kroz aktualnu turneju '50' donio na pozornice najvećih dvorana i arena diljem ovih prostora, uključujući prepunu Arenu Pula, riječku Dvoranu Zamet, dvoranu Gripe u Splitu i dva rasprodana koncerta na šibenskoj Tvrđavi Sv. Mihovila, a već su najavili i nastavak dvoranskih koncerata i kroz 2026. godinu, kada u ožujku sljedeće godine stižu i u Arenu Stožice u Ljubljani.

Foto: PROMO

Turneju prati impresivna produkcija i pomno osmišljen koncertni repertoar, koji uključuje bogato glazbeno nasljeđe njihovih bezvremenskih klasika, kao i dio novih pjesama te jedinstveni i originalni koncertni vizuali koji naglašavaju povezanost benda s gradovima u kojima nastupaju.

Vrhunac ove jedinstvene turneje '50' zakazan je za 29. studeni ove godine u Areni Zagreb, a ulaznice za ovaj događaj su rasprodane mjesec dana uoči održavanja koncerta. Bez obzira na objavu novog albuma, bend ističe kako će ovaj skorašnji koncert biti u znaku retrospektive: 'Zdušno ćemo dati sve od sebe, a koncert će biti iznad uobičajene mjere, jer ipak je riječ o rođendanskom koncertu. Nećemo se fokusirati na nove pjesme, doći će vrijeme za promociju novog albuma, a ovaj koncert u Areni Zagreb će

biti retrospektivan i duboko vjerujemo da će ljudi biti zadovoljni.'

Album 'Kažu pčele umiru…' je od 21. studenog dostupan putem digitalnih platformi, a od 25. studenog i na CD-u i vinilu, u izdanju Croatia Records.

Foto: PROMO