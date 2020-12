Paula je u 'Zadruzi' nasrnula na bivšeg pa ju je 'zakucao' u zid...

Golubović ih je razdvojio, a onda je uletjelo i osiguranje koje je jedva smirilo Paulu. Kasnije je stiglo pismo produkcije koja je javila da je Čorba zbog fizičkog nasilja kažnjen dvotjednim, a Paula tjednim honorarom

<p>Novi okršaji u srpskom showu 'Zadruga'. Hrvati <strong>Paula Hublin</strong> (21) i <strong>Fran Pujas</strong> (23) sukobili su se <strong>Milanom Jankovićem Čorbom</strong>, javljaju <a href="https://mondo.rs/Zabava/TV/a1404896/zadruga-najnovije-vesti-milan-jankovic-corba-paula-hublin-svadja-youtube-video.html">tamošnji mediji</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Prvo su se 'zakačili' Pujas i Čorba koji su se posvađali ispred trgovine, a malo je nedostajalo da dođe do fizičkog obračuna. Čorba je bio među prvima ispred vrata, a kada je počeo padati, Fran je stao na njegovo mjesto i Čorba se krenuo gurati s njim.</p><p>- Čorba, ne, ne, ne, ne, smiri se - vikali su ostali natjecatelji dok su ih razdvajali.</p><p>Svađa se nastavila, a 'pale' su i uvrede. U okršaj se umiješao i bivši robijaš <strong>Kristijan Golubović</strong> (51) koji je branio Čorbu, a na kraju je Fran otišao do Bijele kuće.</p><p>Nakon toga su se u pubu posvađali Čorba i njegova bivša djevojka Paula koja je pobjesnila nakon što je čula da ju je Čorba spominjao u raspravi s Franom.</p><p>- Nikad ti ništa u životu nisam napravila, a konstantno me pljuješ - vikala je, a onda je nasrnula na njega.</p><p>Čorba ju je zatim odgurnuo i 'zakucao' u zid. Opet je prvi reagirao Golubović koji ih je razdvojio, a onda je uletjelo i osiguranje koje je jedva smirilo Paulu.</p><p>Kasnije je stiglo pismo produkcije koja je javila da je Čorba zbog fizičkog nasilja kažnjen dvotjednim, a Paula tjednim honorarom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Okršaj Paule i Čorbe</strong></p>