<p>Hrvati koji borave u srpskom showu 'Zadruga', <strong>Hana Rodić</strong> (23), <strong>Paula Hublin</strong> (21) i <strong>Fran Pujas</strong> (22), nastavljaju puniti medijske stupce.</p><p>Sada se u središtu pozornosti našla Paula koja je, čini se, vrlo brzo zaboravila sad već bivšeg dečka Frana.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Natjecatelji <strong>Milan Janković Čorba</strong> i <strong>Anđela Milenković</strong> družili su se s Paulom ispred puba 'Zadruge' te su igrali društvenu igru. Milan je iskoristio priliku pa je našao način kako se još više približiti Pauli.</p><p>Ona se, pišu <a href="https://pink.rs/zadruga/238265/pao-prvi-poljubac-paula-i-corba-se-prepustili-strastima-a-onda-je-reper-poljubio-i-nju-video">srpski mediji</a>, prvo pravdala da joj je neugodno i odgurivala ga je od sebe, međutim, ubrzo je 'pao' njihov prvi poljubac.</p><p>Inače, oboje su priznali kako jedno drugom 'previše energetski' odgovaraju pa se danima češkaju i maze.</p><p>Je li se na ovaj način Paula osvećuje Franu zbog Hane, zasad nije poznato. Podsjetimo, Hana je nedavno negirala da je ikada bila u vezi s Franom.</p><p>- Da, mi smo se samo jednom poljubili, a to je bilo prije mog dečka. Sad ću vas sve pitati, da ste brojali svakog s kim ste se poljubili, koliko onda veza vi imali? Ja sam se poljubila s njih šest, uključujući i Frana - rekla je.</p><p>Fran ju je podržao.</p><p>- Tamo je bilo više ljudi, nismo bili sami. Nas dvoje smo imali samo jedan poljubac prije dvije i pol godine - kazao je.</p><p>Zatim se oglasila i Paula.</p><p>- Ne vjerujem da su se samo poljubili jer mi je rekao da su se samo družili, a onda sam ga sedamnaest puta pitala da mi kaže i nikada mi nije priznao. Zato kažem, on laže za to, a sada i oni lažu za ovo. I ljudi su mi, dok si ti Frane bio u zatvoru, rekli da ste se seksali - poručila je.</p>