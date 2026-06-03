Pet scena iz kultne TV serije 'Gruntovčani' koje su zauvijek obilježile domaću televiziju

Više od pola stoljeća nakon premijere na Radioteleviziji Zagreb 1975. godine, serija "Gruntovčani" i dalje drži status kulturnog fenomena. Jedno od antologijskih ostvarenja scenarista Mladena Kerstnera i redatelja Kreše Golika nudi slojevit prikaz života i mentaliteta u izmišljenom podravskom selu, a dokumentarni film 'Svi smo mi Dudeki', o ovoj kultnoj seriji pogledajte večeras u 20.15 h.

Središnji lik, dobrodušni naivac Andrija "Dudek" Katalenić, postao je vječni simbol malog čovjeka čije su dogodovštine, kao i živopisni likovi koji ga okružuju, postali dio kolektivnog sjećanja. Izdvajamo pet legendarnih scena koje su najviše obilježile ovu omiljenu seriju.

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Obrana od tuče i Cinoberov krov

Jedna od najupečatljivijih scena odvija se u prvoj epizodi kada Dudek dobiva odgovornu dužnost seoskog raketara za obranu od tuče. Istovremeno, njegov prepredeni susjed i stric Cinober iskorištava ga za popravak krova, naravno, bez definirane plaće. Scena doseže vrhunac kada se nad Gruntovec nadviju crni oblaci.

Dok cijelo selo panično zaziva Dudeka da ispali rakete i spasi ljetinu, on je zarobljen na krovu pod Cinoberovim pritiskom da završi posao. Tragiikomični prikaz Dudekove nemoći dok bespomoćno promatra kako led uništava usjeve savršeno sažima sudbinu čovjeka čije dobre namjere uvijek nadjačaju tuđa korist i zle okolnosti.

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Nadmudrivanje na stočnom sajmu

U drugoj epizodi, "Jelen", Dudek na stočnom sajmu susreće Presvetlog koji kupuje kravu i vješto ga uvlači u svoju rabotu. Scena cjenkanja antologijski je prikaz seoske trgovine i mentaliteta. Presvetli, glumeći velikog znalca, pokušava spustiti cijenu do apsurda, koristeći se svim trikovima, od vrijeđanja životinje do žaljenja nad sudbinom prodavača.

Prodavač, s druge strane, vješto brani vrijednost svoje krave u urnebesnom dijalogu punom podbadanja. Dudek, kao i uvijek, stoji po strani, naivno promatrajući nadmudrivanje i na kraju izvlači deblji kraj - mora sam otpratiti kravu kući, neobavljena posla.

Kad se Babici ne umire

Epizoda "Babica su nakanili hmreti" na satiričan način kritizira ljudsku pohlepu. Vijest da je stara Maga Helapova, koja živi s Katalenićima, na samrti pokreće lavinu događaja. Vječni rivali Cinober i Presvetli, ujedno i njezini daljnji rođaci, istog trena zaboravljaju na sukobe i počinju kovati planove oko nasljedstva. Njihove spletke oko toga hoće li se seoska škola prenamijeniti u groblje (Presvetlijeva ideja) ili u krčmu (Cinoberova ideja) razotkrivaju svu njihovu licemjernost.

Foto: Pixsell/privatna arhiva

Vrhunac je urnebesna scena kada se ispostavi da Babica uopće ne umire, već je samo "malo prilegla", rušeći tako snove i planove pohlepnih susjeda.

Prodaja Ščukinog bereka i poštenje kao teret

Scena prodaje Ščukinog bereka jedan je od najdirljivijih trenutaka serije. U teškoj financijskoj situaciji, Dudek pristaje prodati zemlju uz Dravu Cinoberu za smiješno malen iznos. U ključnom trenutku, kada je dogovor već postignut na riječ, pojavljuje se Presvetli i nudi dvostruko više.

Iako bi mu taj novac riješio sve probleme, Dudek, vjeran svom principu da je "reč reč", odbija bolju ponudu. Ova scena duboko je emotivna jer prikazuje Dudekov moralni integritet i tragično poštenje, koje u svijetu proračunatih spletkaroša postaje teret, a ne vrlina. To je esencija Dudekovog lika.

Foto: VL arhiva

Odlazak u Njemačku i povratak kući

Posljednja epizoda, "Ostajte ovdje", donosi jednu od najemotivnijih scena. Katalenići dobivaju pismo od rođaka iz Njemačke koji poziva Dudeka da mu se pridruži u poslu. Pod Regičinim pritiskom i strahom od siromaštva, Dudek teška srca pristaje napustiti svoj Gruntovec. Vijest se širi selom i svi koji su ga iskorištavali odjednom postaju neobično ljubazni, nadajući se koristi.

Oproštaj na željezničkoj stanici kulminira kada Dudek, slomljen tugom, već na prvoj stanici silazi s vlaka i vraća se kući. Njegov povratak, bez riječi, tiha je pobjeda ljubavi prema vlastitom domu nad svim materijalnim obećanjima.

*uz korištenje AI-ja