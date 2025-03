Petar Brkljačić: 'Na Hitnoj mi je pomogla doktorica Dora! Borim se s glasom, ali nema predaje!'

Petar Brkljačić, finalist Dore koji pjeva 'Kraj', također je završio na Hitnoj pomoći. Kontaktirali smo pjevača koji nam je otkrio da su mu liječnici dali nekoliko injekcija i antibiotika.

- Otišli smo na Hitnu jer sam izgubio glas. Ironično, pomogla mi je doktorica koja se zove Dora. Simpatično - vedrog duha je Petar koji u finalu nastupa pod rednim brojem devet.

Foto: Instagram

- Doktorica Dora rekla nam je da će glasati za sve kojima je pomogla, baš je legenda - dodao nam je Petar.

Iako ima izazova prije samog nastupa, to nije ubilo njegov pozitivni duh.

- Borimo se s grlom i veselimo se nastupu, neovisno o situaciju. Iskreno, odličan je osjećaj ovih nekoliko sati prije finala - dodao nam je.

Foto: screenshot/HRT

Sinoć smo ulovili Petra Brkljačića kojem je prišao jedan učenik i pohvalio mu se svojim uspjehom iz informatike.

- Pa evo, moram priznat da mi je to stvarno jedna velika čast i odgovornost. Lijepo je vidjeti da postoji netko u Hrvatskoj da je pjevač i profesor. Vjerujem da sam super primjer djeci kako mogu slijediti svoje snove i kako to na pravi način i pokazivati. Mislim da u meni vide i tu umjetničku stranu kao i ovu nekako roditeljsku odnosno profesorsku stranu. Tako da, kad se te dvije strane spoje, mislim da je to stvarno nešto jedinstveno i priznajem da mi je to baš odličan osjećaj - rekao je sinoć nakon generalne probe.