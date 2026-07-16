Petar Pereža pozirao za Cafe kao oskarovski voditelj Jimmy Kimmel: Bio je to vrtlog emocija

Nakon 20 godina zatvorio je vrata Nove TV i prije mjesec dana sjeo za voditeljski stol informativne emisije "RTL Danas". Gotovo istodobno Petar Pereža (46) i supruga Morana dobili su treće dijete, kćer Mari Charbel. Odluku nije donio preko noći.



Sa suprugom je dugo razgovarao o svim plusovima i minusima koje donosi novi početak. Dok je upoznavao novu redakciju i kolege, kod kuće su ga čekale pelene, bočice i malena Mari Charbel.



Pogledali smo Netflixovu brazilsku seriju "Radioaktivna opasnost", koja je pomalo prošla ispod radara. "Asia Express: Zmajeva ruta" pionirski je televizijski projekt u svakom smislu, najavljuju njegovi voditelji Antonija Blaće i komičar Ante Travizi. Snimanje je u tijeku, a budžet natjecatelja, koji zasad još nisu otkriveni, je jedan euro - na dan.



U vremeplovu smo se prisjetili prve dame SAD-a i modne ikone Jackie Kennedy. Da je živa, 28. srpnja napunila bi 97 godina. Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming.