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Kralj Charles razjasnio situaciju: Princ Harry i Meghan nemaju službene kraljevske dužnosti

Piše Magdalena Mucić,
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Kralj Charles razjasnio situaciju: Princ Harry i Meghan nemaju službene kraljevske dužnosti
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Foto: Owen Humphreys/PRESS ASSOCIATION
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Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa nastupaju isključivo kao privatne osobe i nemaju pravo koristiti titule 'Kraljevsko Visočanstvo'

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Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa neće biti zaposleni članovi kraljevske obitelji niti će smjeti obavljati službene dužnosti sada kada su se vratili u Ujedinjeno Kraljevstvo, jasno stoji u dopisu poslanom u ime kralja Charlesa.

Foto: Albert Nieboer/DPA/PIXSELL
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Cilj pisma je razjasniti status princa Harryja i Meghan Markle, koji su se prošlog mjeseca iz Kalifornije vratili u Ujedinjeno Kraljevstvo s djecom Archiejem i Lilibet, piše BBC. Harry i Meghan i dalje ne mogu koristiti titule 'Kraljevsko Visočanstvo' te ostaju privatne osobe, stoji u pismu koje je u ime kralja poslao visoki dvorski dužnosnik Buckinghamske palače, Lord Chamberlain. 

Britain's Prince Harry and Meghan visit Colombia
Foto: NATHALIA ANGARITA/REUTERS
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Dopis je objavljen nakon što je Harry snimljen u londonskom TV i podcast studiju, a poslan je i Harryju, vladi, vojsci i kraljevskim namjesnicima kako bi se jasno dalo do znanja da su svi angažmani Sussexovih privatne prirode i da ne predstavljaju kraljevsku obitelj. Dopis podsjeća na stav iz 2020. kada su Harry i Meghan napustili Ujedinjeno Kraljevstvo, a poznat je kao Sporazum iz Sandringhama. Njime je isključena mogućnost statusa 'ni unutra ni van', odnosno Harry i Meghan ne mogu imati vlastite komercijalne interese, a istodobno ostati zaposlenim članovima kraljevske obitelji. 

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- Poznato je da su se vojvoda i vojvotkinja u siječnju 2020. povukli iz obavljanja predstavničkih dužnosti u ime Suverena te više nisu zaposleni članovi kraljevske obitelji. Humanitarni rad vojvode i vojvotkinje njihova je osobna stvar i obavljaju ga u svom privatnom svojstvu - stoji u dopisu kao i da se sva pitanja o tome kako dočekati Sussexove, 'osobito u slučajevima u kojima bi mogla biti potrebna javna sredstva', trebaju uputiti Buckinghamskoj palači. Što se pitanja sigurnosti para tiče, navodi se kako sva takva pitanja treba uputiti nadležnim policijskim tijelima. Princ Harry žalio se na nedostatak odgovarajuće policijske zaštite u Ujedinjenom Kraljevstvu, no iz Palače poručuju da se to pitanje mora rješavati putem Odbora za kraljevsku i VIP sigurnost, poznatog kao Ravec, koji odlučuje o sigurnosnim mjerama za članove kraljevske obitelji i javne osobe.

Trooping the Colour parade to honour Britain's King Charles on his official birthday in London
Foto: Chris J. Ratcliffe

Harry i Meghan prije par tjedana vratili su se u Ujedinjeno Kraljevstvo te se očekuje da će Harry podržavati svoje humanitarne projekte, uključujući Invictus Games, koje bi se sljedeće godine trebale održati u Birminghamu. Postoje i izvještaji da Meghan razmatra povratak glumi.

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