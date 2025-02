Pjesma joj bila viralni hit, a sad odlučila da se seli iz susjedstva: 'Idem u neke toplije krajeve...'

'Evo duša, evo telo, evo sve crno na belo', početak je refrena pjesme 'Crno na belo' koja je bila poznati viralni hit na društvenim mrežama proteklih godina, kao i 'Večera', a izvodi ih srpska pjevačica Viki Miljković.

Ona je krajem prošle godine ušla u peto desetljeće života, a s time je donijela i neke nove odluke.

Foto: Antonio Ahel

- Otkako sam ušla u pedesete, pazim na prehranu, budući da cijelog života nisam. Jela sam sve što mi se našlo pri ruci. Nisam veliki gurman, volim kuhati i pripremati jela, ali ne jedem velike količine. Nakon što sam proslavila pedeseti rođendan, počela sam više obraćati pažnju na prehranu i drago mi je što se to vidi - priznala je Miljković pa dodala kroz smijeh:

- Ne razmišljam o brojci i nije mi teška. Duhom se osjećam mlađe, a nekad, dok sam bila klinka, kad bi netko rekao da ima toliko godina, pomislila bih kako to zvuči jako puno. No, sada više ne razmišljam tako ili se ta granica pomaknula, pa svoje godine nosim s lakoćom.

Foto: Antonio Ahel

No, odlučila je i da će se iseliti iz Srbije kada ode u mirovinu, navodi srpski Alo.

- Vjerojatno će doći i taj dan, ali tada ću otići u mirovinu i mislim da će to biti negdje u toplijim krajevima, vjerojatno Dubai ili Miami. Onda ću se opuštati i nitko me neće moći natjerati da radim, jer dok radim – radim, ali kad stanem, to je to - rekla je Viki.