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UKLONILI IH IZ VIDEOZAPISA

Pjesme Taylor Swift maknute su iz objava Bijele kuće i Trumpa

Piše HINA,
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Pjesme Taylor Swift maknute su iz objava Bijele kuće i Trumpa
Foto: Reuters ( ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
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Iako su proteklih tjedana koristili njezine pjesme, hitovi Taylor Swift sada više nisu na videozapisima koje su objavili kampanja Donalda Trumpa i Bijela kuća

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Neke pjesme Taylor Swift uklonjene su iz videozapisa što su ih na društvenim mrežama objavili kampanja predsjednika Donalda Trumpa i Bijela kuća, koja je tijekom proteklog tjedna koristila dvije pjesme američke superzvijezde. Bijela kuća i predstavnik Taylor Swift nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.

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Swift već neko vrijeme nije govorila o Trumpu. U 2024. podržala je njegovu demokratsku protukandidatkinju, tadašnju potpredsjednicu Kamalu Harris. Tijekom predsjedničke kampanje 2020. Swift je na društvenim mrežama objavila da je Trump „ITEKAKO SVJESTAN da ga ne želimo za predsjednika“.

FILE PHOTO: Singer Taylor Swift arrives at the 58th Grammy Awards in Los Angeles
Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Trump je u više navrata kritizirao Swift. Nakon što je podržala Harris, republikanac je na društvenim mrežama napisao: „MRZIM TAYLOR SWIFT!“ Prošle je godine napisao i: „Je li itko primijetio da, otkako sam rekao 'MRZIM TAYLOR SWIFT', ona više nije 'VRUĆA ROBA'?“

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Deseci glazbenika, među kojima su Sabrina Carpenter i Ariana Grande, pozvali su Trumpovu administraciju da ne koristi njihove pjesme.

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