Pjevačica natjerala muža da da otkaz, rastali se, on sad traži masnu alimentaciju: Evo koliko

Popularna pjevačica Sia već ranije je pokrenula razvod od svog drugog supruga, Daniela Bernarda, a sada je otkriveno kako on od nje traži alimentaciju više od 215 tisuća dolara mjesečno. Uz to, prema pisanju US Weekly i TMZ, u dokumentima koje je Bernard predao stoji kako od pjevačice traži da mu isplati minimalno 300 tisuća dolara troškova njegova odvjetničkog tima te 200 tisuća za usluge forenzičnog računovođe koji će napraviti analizu njihovog financijskog stanja.

Suprug australske glazbenice je radiolog, a prema nekim američkim medijima, prije nego je s pjevačicom stupio u brak, radio je u struci. Nakon vjenčanja, Sia je od njega tražila da prestane raditi te je jedini mjesečni prihod koji je dobivao bio onaj koji mu je supruga isplaćivala putem dogovorenih naloga. Unatoč tome, te su uplate prestale 1. listopada.

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Bernard je u dokumentima za sud napomenuo: 'Nemam prihoda, nemam nekretnina, nemam mirovinu i vrlo malo novca na računu. Ne mogu voditi ovaj postupak bez Sijinog značajnog doprinosa'. tražeći od suda da 'izjednači uvjete' u sudskom postupku. Nadalje, tvrdi kako je nezaposlen od 1. travnja ove godine kada ga je Sijina tvrtka obavijestila da neće više financirati njihovo zajedničko poduzeće 'Modern Medicine' koje mu je bilo izvor mjesečnog prihoda.

Također, suprug pjevačice tvrdi kako su tijekom braka živjeli vrlo raskošno u losanđeleškom Toluca Lakeu. U kući od 900 kvadrata posluživalo ih je mnogobrojno osoblje koje je uključivalo batlera, domaćicu, stilista, osobnog kuhara, IT stručnjaka i dvije maserke. Trškovi njihova zajedničkog života procijenjeni su na između 350 - 450 tisuća dolara, dok je osobno bogatstvo glazbenice ove godine procijenjeno na više od 30 milijuna dolara.

Par koji je u braku od 2022. godine zajedno ima jedno dijete, Somersault Wonder Bernard. Dijete, čiji je spol još uvijek nepoznat, prošle je godine rodila surogat majka. Sia je zahtjev za razvod podnijela još u ožujku ove godine, a kao razlog je navela 'nepomirljive razlike' između nje i supruga.

Foto: Instagram

U svom zahtjevu, pjevačica je navela kako traži fizičko i zakonsko skrbništvo nad zajedničkim djetetom, no uz to da se ocu dozvole posjete. Istom prilikom, na obrascu je označila kako traži da se, uskoro bivšem, suprugu ne dodijeli nikakva mogućnost bračne potpore.

Sia je već jednom bila u braku. Njene je prvi suprug bio Erik Anderson Lang, redatelj dokumentarnih filmova od kojeg se rastala još 2016. godine. U srpnju ove godine, pjevačica hitova 'Chandelier' i 'Cheap Thrills', snimljena je kako se drži za ruke s Harryjem Jowsyjem, podcasterom i australskom reality zvijezdom.

Uz Somersaulta, Sia ima još dva sina koje je usvojila 2020. kao 18-godišnjake. Ubrzo nakon toga, pjevačica je postala i baka nakon što je jednom od njih zaručnica rodila blizance.