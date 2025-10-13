Obavijesti

Show

Komentari 0
ŽIVJELI RASKOŠNO

Pjevačica natjerala muža da da otkaz, rastali se, on sad traži masnu alimentaciju: Evo koliko

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Pjevačica natjerala muža da da otkaz, rastali se, on sad traži masnu alimentaciju: Evo koliko
2
Foto: Ian West

Poznata australska glazbenica ranije ove godine podnijela je zahtjev za razvod braka. Njen suprug sada traži da mu plaća alimentaciju u nemalom iznosu

Popularna pjevačica Sia već ranije je pokrenula razvod od svog drugog supruga, Daniela Bernarda, a sada je otkriveno kako on od nje traži alimentaciju više od 215 tisuća dolara mjesečno. Uz to, prema pisanju US Weekly i TMZ, u dokumentima koje je Bernard predao stoji kako od pjevačice traži da mu isplati minimalno 300 tisuća dolara troškova njegova odvjetničkog tima te 200 tisuća za usluge forenzičnog računovođe koji će napraviti analizu njihovog financijskog stanja. 

BISTE LI PREPOZNALI MADDIE? Proslavila se kao djevojčica iz kontroverznih videa, a danas pažnju plijeni svojom ljepotom
Proslavila se kao djevojčica iz kontroverznih videa, a danas pažnju plijeni svojom ljepotom

Suprug australske glazbenice je radiolog, a prema nekim američkim medijima, prije nego je s pjevačicom stupio u brak, radio je u struci. Nakon vjenčanja, Sia je od njega tražila da prestane raditi te je jedini mjesečni prihod koji je dobivao bio onaj koji mu je supruga isplaćivala putem dogovorenih naloga. Unatoč tome, te su uplate prestale 1. listopada.

38th Annual Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony in Brooklyn
Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Bernard je u dokumentima za sud napomenuo: 'Nemam prihoda, nemam nekretnina, nemam mirovinu i vrlo malo novca na računu. Ne mogu voditi ovaj postupak bez Sijinog značajnog doprinosa'. tražeći od suda da 'izjednači uvjete' u sudskom postupku. Nadalje, tvrdi kako je nezaposlen od 1. travnja ove godine kada ga je Sijina tvrtka obavijestila da neće više financirati njihovo zajedničko poduzeće 'Modern Medicine' koje mu je bilo izvor mjesečnog prihoda. 

PROGOVORILA O DIJAGNOZI Australska pjevačica Sia otkrila: 'U spektru sam, oporavljam se, ali postala sam potpuno svoja'
Australska pjevačica Sia otkrila: 'U spektru sam, oporavljam se, ali postala sam potpuno svoja'

Također, suprug pjevačice tvrdi kako su tijekom braka živjeli vrlo raskošno u losanđeleškom Toluca Lakeu. U kući od 900 kvadrata posluživalo ih je mnogobrojno osoblje koje je uključivalo batlera, domaćicu, stilista, osobnog kuhara, IT stručnjaka i dvije maserke. Trškovi njihova zajedničkog života procijenjeni su na između 350 - 450 tisuća dolara, dok je osobno bogatstvo glazbenice ove godine procijenjeno na više od 30 milijuna dolara.

IMA RAZLOG Sia 'otišla pod nož': 'To što sam javna osoba stvara mi tjeskobu'
Sia 'otišla pod nož': 'To što sam javna osoba stvara mi tjeskobu'

Par koji je u braku od 2022. godine zajedno ima jedno dijete, Somersault Wonder Bernard. Dijete, čiji je spol još uvijek nepoznat, prošle je godine rodila surogat majka. Sia je zahtjev za razvod podnijela još u ožujku ove godine, a kao razlog je navela 'nepomirljive razlike' između nje i supruga.

Foto: Instagram

U svom zahtjevu, pjevačica je navela kako traži fizičko i zakonsko skrbništvo nad zajedničkim djetetom, no uz to da se ocu dozvole posjete. Istom prilikom, na obrascu je označila kako traži da se, uskoro bivšem, suprugu ne dodijeli nikakva mogućnost bračne potpore.

ZVIJEZDE POD MASKAMA Nije Misha jedini: Ovi glazbenici skrivali su svoja lica! Devito od početka karijere ima fantomku
Nije Misha jedini: Ovi glazbenici skrivali su svoja lica! Devito od početka karijere ima fantomku

Sia je već jednom bila u braku. Njene je prvi suprug bio Erik Anderson Lang, redatelj dokumentarnih filmova od kojeg se rastala još 2016. godine. U srpnju ove godine, pjevačica hitova 'Chandelier' i 'Cheap Thrills', snimljena je kako se drži za ruke s Harryjem Jowsyjem, podcasterom i australskom reality zvijezdom.

PJEVAČICA SIA Priznala da je bolesna: Koža joj se rasteže, tkiva su joj krhka...
Priznala da je bolesna: Koža joj se rasteže, tkiva su joj krhka...

Uz Somersaulta, Sia ima još dva sina koje je usvojila 2020. kao 18-godišnjake. Ubrzo nakon toga, pjevačica je postala i baka nakon što je jednom od njih zaručnica rodila blizance.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tisuće mladih iz cijelog svijeta stižu u Hrvatsku na novi open-air hard techno festival
PROMO

Tisuće mladih iz cijelog svijeta stižu u Hrvatsku na novi open-air hard techno festival

Pet pozornica u pet dana, s preko 60 izvođača na čak 18 dnevnih i noćnih partija, vizualni spektakl, intenzitet i energija - sve je spremno za novi festival, prvo Verknipt Croatia izdanje!
VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)
Mali pjevač, veliki trenutak

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
Evo kako je bilo na koncertu 'Domu mom' u Areni Zagreb
ZAJEDNIŠTVO I GLAZBA

Evo kako je bilo na koncertu 'Domu mom' u Areni Zagreb

U zagrebačkoj Areni u subotu navečer održan je veliki koncert 'Domu mom', koji se nakon dvije rasprodane godine ponovno vratio pred publiku. Riječ je o glazbeno-duhovnom projektu koji okuplja brojna poznata imena domaće glazbene scene i nosi snažnu poruku zajedništva, vjere i ljubavi prema domovini. Na pozornici su se redali Mate Bulić, Miroslav Škoro, Pero Galić, Tiho Orlić, Jacques Houdek, Klapa Cambi, Klapa HRM Sveti Juraj, Zaprešić Boys, Dražen Žanko, Šima Jovanovac, Gazde, Klapa Cesarice i brojni drugi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025