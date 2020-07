Plaha Kendall razorila je brak, a Rob objavljivao gole fotke bivše

Kad ste mladi, radite mnoge gluposti. Najviše žalim što sam tijekom braka imala tu aferu. Bila sam naivna, glupa i nestrpljiva, priznala je nedavno majka Kris, a svi su komentirali da joj to isto sad rade i djeca

<p>Svaka vijest o nekom skandalu iz klana Kardashian-Jenner u roku od samo nekoliko sati obiđe cijelu zemaljsku kuglu. <strong>Kylie Jenner </strong>(22) još je bila maloljetna kad je 2014. prohodala s 25-godišnjim reperom <strong>Tygom</strong>. Onda je 2016. on završio na sudu s optužbom da je u to vrijeme slao lascivne poruke tad 14-godišnjoj pjevačici <strong>Molly O’Malia</strong>. Tvrdio je na sudu da su ga kod Molly zanimali samo njezini 'glazbeni talenti', no bio je to dovoljno jak razlog da ga Kylie ostavi 2017.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Skandali u obitelji Kardashian/Jenner i West</strong></p><p>Nakon razočaranja s Tygom, Kylie je u travnju 2017. potražila utjehu u naručju repera <strong>Travisa Scotta</strong>. Godinu dana kasnije rodila im se i kći<strong> Stormi Webster</strong>. No ubrzo nakon toga Kylie je uhvatila Travisa da je slao direktne poruke preko društvenih mreža, što znači da su sadržaj mogli vidjeti samo Travis i osoba kojoj ih je uputio. Optužila ga je za nevjeru, a on je čak otkazao nastavak turneje i vratio se hitno kući samo kako bi dokazao da joj je vjeran. Čak je izbrisao profil na Instagramu. Privremeno je spasio vezu, ali 2019. su se ipak razišli.</p><p>Njezina starija sestra <strong>Kendall Jenner</strong> (24) hodala je s <strong>Blakeom Griffinom</strong> oko godinu i pol, izlazili su u noćne klubove, ona je dolazila na njegove košarkaške utakmice, on je sjedio na rođendanskim večerama s njezinom obitelji. No nakon šest mjeseci otkako se počelo povezivati Kendall i Blakea Griffina, tabloidi su otkrili da je on bio u društvu mlade misteriozne žene na večeri u Soho Malibuu. Ona je stavila ruke u njegovo krilo i izgledali su vrlo bliski. Nitko nije imao pojma da je NBA košarkaš LA Clippersa nevjenčani dvostruki otac. Tek nakon godinu i pol saznalo se za tužbu koju je sudu uputila <strong>Brynn Cameron</strong>, majka njegove djece zbog zanemarivanja roditeljskih obaveza.</p><p>- Griffin se više brine o holivudskom glamuru i druženju s Kendall Jenner, nego o djeci čiji je on otac - izjavila je Brynn i prozvala Kendall kao krivca zbog kojega Griffin zanemaruje bivšu zaručnicu i njihovu djecu. Nakon toga se Kendall ubrzo prestala viđati s Griffinom, on je nastavio karijeru u Detroitu, pa se pisalo da je razlog prekida udaljenost. Kendall je zapravo bila brakolomka, a navodno o tome nije znala. Njihova majka <strong>Kris Jenner</strong> (64) u emisiji “The Tonight Show” 2011. priznala je da je prevarila prvog supruga s kojim je u braku dobila četvero djece. Ugledni odvjetnik <strong>Robert Kardashian </strong>bio je 11 godina stariji od nje i ona ga je prevarila kad je imala 30. Objasnila je to ovako:</p><p>- Kad ste vrlo mladi, radite mnoge gluposti. Vjerojatno najviše žalim u životu što sam tijekom braka imala tu aferu. Bila sam naivna, glupa i nestrpljiva te nisam shvaćala da svaki brak mora imati uspone i padove - rekla je Kris.</p><p>Njezina kći <strong>Kourtney</strong> (41) jedina je imala koliko-toliko stabilnu vezu. Barem je tako ispočetka izgledalo. Biznismena <strong>Scotta Disicka </strong>upoznala je 2006. preko prijatelja. Ljubav je trajala dugo s obzirom na prosjek trajanja veza i brakova u klanu Kardashian. U vezi su najprije dobili sina<strong> Masona Dasha </strong>2009., pa kćer <strong>Penelope Scotland</strong> 2012. i još jednog sina <strong>Reigna Astona</strong> 2014. Ipak, veza je često pucala. Kad se par 2010. preselio u Miami, Kourtney je shvatila da Scott ima problema s alkoholom. Prekinuli su, on je počeo s liječenjem, pa su se pomirili sredinom iste godine.</p><p>Godinu dana kasnije Scott je zaprosio Kourtney, a ona je odgovorila: 'Ako nam je tako dobro sad, zašto bismo to mijenjali?'. Dobro im je bilo još četiri godine, da bi se razišli 2015. zbog njegove nevjere. Jedini sin u obitelji Kardashian-Jenner bio je zvijezda tabloida. <strong>Rob</strong> je 2016. prohodao s modelom i TV voditeljicom <strong>Black Chynom</strong>. Prije toga bio je u kratkoj vezi s <strong>Ritom Orom</strong>. No za Chynu je mislio da je žena njegova života i u studenom su dobili kćerkicu <strong>Dream Renee</strong> (3). Ali samo mjesec dana kasnije na društvenim mrežama osvanula je vijest da se rastaju. Onda je netko hakirao Chynin Instagram profil.</p><p>Rob je potvrdio da ga je Chyna ostavila i uzela sa sobom dijete. Da bi joj se osvetio, 2017. je počeo na Instagramu objavljivati da ju je uhvatio kako ga vara i da je to bio razlog prekida. Ujedno je objavio i seriju Chyninih eksplicitnih fotografija da bi je javno osramotio, ali ih je kasnije ipak obrisao.</p><p><strong>Sve o skandalu u obitelji Kardashian pratite na portalu <a data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.24sata.hr/uspon-i-pad-klana&source=gmail&ust=1595753797878000&usg=AFQjCNFGVYNUhocQymUXBvIvkoTZUk5dEw" href="https://www.24sata.hr/uspon-i-pad-klana" target="_blank">24sata.hr</a>.</strong> </p>