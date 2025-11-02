Pobjednik Dominik iz 'Života na vagi': 'Ne bih izdržao bez svoje supruge, želim biti i bolji otac'

Kada je njegova majka na obiteljskoj večeri izrazila zabrinutost zbog njegove pretilosti, a sestra u šali spomenula prijavu u 'Život na vagi', Dominik se, bez oklijevanja, odlučio sam prijaviti. Danas, nakon što je izgubio više od 57 kilograma i osvojio devetu sezonu popularnog RTL-ovog showa, priznao nam je da bez podrške supruge ne bi mogao proći kroz cijeli proces.

Foto: RTL

Što Vas je motiviralo da se prijavite u 'Život na vagi'?

Sjedili smo na večeri kod mojih roditelja i mama je izrazila veliku zabrinutost zbog moje pretilosti. I sestra je u šali predložila da će me prijaviti u 'Život na vagi' Nisu morali jer sam se istog trenutka sam prijavio.

Koliko je Vaša obitelj, posebno supruga i četvero djece, utjecala na odluku da krenete u ovaj izazov?

Supruga mi je dala bezrezervnu podršku i to je bio jedini uvjet da uđem unutra, da imam njezinu podršku i blagoslov.

Sjećate li se trenutka kada ste shvatili da želite ozbiljno promijeniti svoj životni stil?

Bilo je jako puno takvih trenutaka, ali sigurno da je jedan od najsnažnijih bio kada sam imao snažne anksiozne napadaje kada mi se rodilo drugo dijete.

Foto: RTL/

Koji Vam je bio najteži trenutak tijekom borbe s kilogramima u emisiji?

Najteža je zapravo ta jedna umjetna okolina koja je nesvakidašnja i nije se lako na nju naviknuti.

Postoji li neki savjet ili lekcija koju ste naučili od trenera ili drugih finalista koji Vas je najviše inspirirao?

Uvijek se rado sjetim kako nas je Edo vodio kroz vizualizacije nakon treninga da bismo si osvijestiti što smo sve postigli u ovom procesu.

Kako ste se nosili s fizičkim i emocionalnim izazovima dok ste gubili kilograme?

Fizički mi ništa nije bilo toliko teško da bih rekao - e, ovo nisam uspio. Bilo je najteže nositi se s emocijama, ali svi smo se na svoj način s time borili i pokušali preživjeti te trenutke. Ja sam oko sebe skupio svoju ekipu i pokušali smo kroz sve ići zajedno jer više glava je pametnije od jedne.

Koja je najveća promjena koju ste osjetili u svakodnevnom životu nakon što ste smršavjeli?

Vjerujem da je to jedna nova energija i poletnost te lakoća pokreta u svakodnevnim aktivnostima.

Kako sada provodite vrijeme s djecom i koliko Vam je lakše pratiti njihov tempo?

Trudim se uključiti ih u sve svoje aktivnosti, od pripremanja hrane do spremanja za trening i odlazaka u šetnju. Sve je danas puno jednostavnije. Volio bih samo da imam više vremena u danu.

Koji je Vaš cilj nakon završetka showa - u smislu zdravlja, forme i obitelji?

Cilj mi je izgubiti još sedam kilograma i to održavati. U planu nam je preseljenje u veći stambeni prostor tako da i to polako planiramo.

Foto: rtl

Što biste savjetovali ljudima koji se bore s viškom kilograma, a razmišljaju o promjeni načina

života?

Nemaju što izgubiti - ako bude prilike, neka se prijave u 'Život na vagi'.

Kako planirate održati postignutu težinu i zdrav životni stil u budućnosti?

To je dobro pitanje i potrebno je studiozno proučiti kako se pravilno vratiti u neku održivu formu planiranja prehrane i treninga. I planiram se svaki dan vagati i pratiti putanju moje linije kada su u pitanju kilogrami.

Foto: rtl