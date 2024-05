Poduzetnik hrvatskih korijena kupio najskuplji album ikad! Zbog skandala mu ga zaplijenili

Slavna grupa Wu-Tang Clan je 2015. godine objavila album 'Once Upon a Time In Shaolin', koji je snimila u samo jednom primjerku. Album je toliko rijedak da ga je samo nekoliko osoba poslušalo, a iste godine kada je objavljen ga je kupio poduzetnik Martin Shkreli, koji je porijeklom Hrvat. Njegova majka je Hrvatica, a njegov otac je porijeklom iz Albanije.

Za album 'Once Upon a Time In Shaolin' je izdvojio vrtoglavih 2 milijuna dolara. Prije nego što je kupio ovaj rijetki album, Martin se našao u središtu skandala, za koji su prodavači albuma saznali tek nakon što je album stigao u njegovo vlasništvo.

Ranije iste godine je Shkreli bio glavna tema u medijima nakon što je što je otkupio prava na lijek za AIDS i povećao mu cijenu za 5500 %. Njegova tvrtka Turing Pharmaceuticals otkupila je prava na lijek Daraprim te mu povisila cijenu s 13,50 dolara po tableti na čak 750 dolara. Producent i vođa Wu-Tanga je kasnije izjavio da su album prodali prije nego što se saznalo da je poduzetnik povećao cijenu lijeka. Kako je tvrdio, pozamašan iznos od prodaje albuma su dali u humanitarne svrhe.

Martin neko vrijeme uopće nije niti poslušao album, a nije dugo prošlo kada su mu ga i oduzeli. Samo nekoliko mjeseci nakon što je kupio 'Once Upon a Time In Shaolin', počeo je objavljivati isječke pjesama na YouTubeu, nakon što je Donald Trump pobijedio na predsjedničkim izborima. Album su mu oduzeli 2018. godine nakon što je osuđen zbog prijevare investitora.

Shkrelija su osudili u kolovozu 2017. godine, nakon što se saznalo da je lagalo investitorima o tome koliko će njihovog novca biti potrošeno. Zbog prijevare je mogao dobiti i 20 godina zatvora, ali su njegovi odvjetnici predložili 12 do 18 mjeseci zatvorske kazne. Ozloglašenog poduzetnika su pustili iz zatvora uz 5 milijuna dolara jamčevine, ali je ta odluka kasnije poništena te su ga poslali nazad u zatvor nakon što je javno prijetio Hillary Clinton. Dobio je sedam godina zatvorske kazne.

Među njegovom imovinom koju su mu oduzeli, u vrijednosti od 7.36 milijuna dolara, našla se i jedina kopija Wu-Tangovog albuma na svijetu. Album se nalazio u srebrnoj kutiji, uz koju je došao i ugovor s kojim je Shkreliju bilo zabranjeno objaviti album 88 godina. Poduzetnik je jednom prilikom pokušao prodati album na eBay-u, ali to nikada nije napravio.

Poduzetnika su 2022. godine pustili iz zatvora, a danas navodno radi kao software developer u jednoj odvjetničkoj tvrtki. Kako prenosi Businees Insider, Martin živi u Queensu sa svojom sestrom te zarađuje oko 2500 dolara mjesečno.

