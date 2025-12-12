Pogledali smo seriju 'Death by Lightning': Korupcija, politika i shizofrenija, a napetost raste...

OCJENA: 8/10

(Netflix)

Godina je 1880., Građanski rat je završio, Amerika se pokušava redefinirati, ali Amerika istovremeno ključa iznutra. Političke stranke su paralizirane frakcijskim borbama, državne institucije su nemoćne, korupcija je raširena i normalizirana. U tom kaosu pojavljuje se James A. Garfield (solidni Michael Shannon). On je čista suprotnost svojim kolegama iz svijeta politike, moralan je, inteligentan, ne stavlja svoje interese na prvo mjesto, želi državu pravde, državu koja će pomagati svojim građanima...

I Garfield, iako to nije htio, postaje predsjednikom SAD-a! Vremena su turbulentna, pritisaka je puno, napadaju ga sa svih strana... A paralelno uz priču o Garfieldovu usponu pratimo i život Charlesa Guiteaua (briljantni Matthew Macfadyen). On je glavni antagonist ove priče, ali nije riječ o klasičnom negativcu. On počinje kao bezopasni, pomalo smiješni ekscentrik, kako bi se reklo u Dalmaciji - redikul. Ali uskoro ga vlastite deluzije preuzmu, sebe smatra iznimno važnom osobom, u svojim fantazijama on je jedan od razloga zašto je Garfield došao na vlast. Stručnjaci smatraju kako je vjerojatno bolovao od shizofrenije. Kako epizode odmiču, tako se dvije linije, Garfieldova i Guiteauova, počinju približavati.

Foto: Netflix

Napetost raste, sve jasnije postaju pukotine unutar sustava, nemoć državnog aparata, komentar je jasan, tragedija nije iznenadna, ona se polako gradila u pozadini, ali nitko na nju nije pazio... Predsjednik je na meti čovjeka kojeg sustav nikad nije ozbiljno shvatio... Dalje u detalje nećemo ulaziti, iako vam je vjerojatno jasno gdje ovo sve vodi.

Ali zato možemo preporučiti ovu seriju svima koji vole povijesne (političke) trilere. Kulisa je povijesno autentična, sve je odrađeno vrlo suptilno, tišina je nekad glasnija od riječi, redatelji su izvrsno ovladali s njom... Serija je mračna, dramatična, povijesno bogata, ali fokusirana na emocije i napetost. Još jedanput moramo pohvaliti Matthewa Macfaydena u ulozi poremećenoga Guiteaua, Guardian je s pravom napisao da nitko tako dobro ne glumi luzere poput njega. I Shannon kao Garfield odradio je sasvim solidnu rolu, ali u ovoj seriji svi čekaju trenutke kad će se Guiteau vratiti... A nagradi za svoju rolu u ovoj seriji može se nadati i Nick Offerman, koji je savršeno utjelovio Chestera Arthura. Očekivano, većina scena uz koje smo se smijali su one s Offermanom... Može se pogledati u jednoj večeri, prikovat će vas za ekran, ovih 212 minuta nama je proletjelo...