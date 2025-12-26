Posljednji dvoboj za polufinale MasterChefa: Selma vs. Otto

U posljednjem dvoboju finalnog ciklusa MasterChefa, Selma i Otto suočit će se s najtežim izazovom do sada – trećim i posljednjim korakom prema ulasku u polufinale. Samo jedno od njih dvoje izborit će svoje mjesto uz Antoniju i Endrinu. Njih dvoje replicirat će jela jednog od najutjecajnijih europskih chefova jer im u goste dolazi Roberto Bobo Cerea, čiji restoran ima tri Michelinove zvjezdice, a kad se zbroje svi njegovi obiteljski restorani, ukupno osam Michelinovih zvjezdica.

„To je čista kuhinja koja je vezana uz talijansku tradiciju, s fokusom na inovacije, ali prvenstveno na zadovoljstvo klijenata“, naglasit će chef Roberto, koji neće biti blag u odabiru jela koje će kandidati morati pripremiti. Oba jela temeljit će se na tradicionalnim sastojcima talijanske kuhinje, s tehnikama koje traže visoku preciznost i duboko razumijevanje okusa.

Prvo što će pripremati su linguini all’amatriciana, jelo čija se originalna verzija temelji na svinjskom obrazu i pikantnoj salami iz Abruzza. Upravo to će predstavljati dodatni izazov za Selmu: „Već na samom početku imam prepreku više, jer to jelo ne mogu probati i ne znam kakvi su okusi u pitanju“, iskreno će priznati. Drugo jelo, bakalar s parmigianom od patlidžana i espumom, donosi kompleksnost u teksturi i finalnoj prezentaciji.

Napetost u kuhinji bit će dodatno pojačana odnosom snaga između dvoje jakih kandidata. Otto će uoči zadatka samouvjereno izjaviti: „Spreman sam bez obzira na zadatak. Želim dati svoj maksimum. Možda bude follow the chef i Selma bude pratila mene.“ Njegova odlučnost neće ostati nezamijećena, ali hoće li tehnička greška pred chefom – kušanje špageta s vilicom i nožem – presuditi ishod dvoboja? Chef Roberto mu neće ostati dužan: oduzet će mu nož i pokazati kako se špageti pravilno jedu.

Selma, s druge strane, svjesna je što bi ulazak u polufinale za nju značio. „Otto je velika prepreka za polufinale, dostojan suparnik. Ulaskom u polufinale bi sebi dokazala da ne postoji nemoguće“, izreći će odlučno, uz dodatak da nije navikla gubiti i da se nada da će ovo biti još jedan uspjeh u nizu.

Antonija će jasno izraziti svoje mišljenje: „Moja favoritkinja je Selma, ali ima zeznutog protivnika.“ Uspoređujući njihove jake strane, zaključit će kako Ottu nedostaje okusa, dok Selma njima suvereno vlada.

Endrina će, zbog bliskosti s oboje, izbjeći biranje strane, no samo će jedan tanjur osigurati ulaz u krug najboljih, a koji će to biti – ne propustite doznati u večerašnjoj epizodi MasterChefa!