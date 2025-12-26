Obavijesti

Show

Komentari 1
ZA KOGA NAVIJATE?

Posljednji dvoboj za polufinale MasterChefa: Selma vs. Otto

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Posljednji dvoboj za polufinale MasterChefa: Selma vs. Otto
5
Foto: Luka Dubroja

Prvo što će pripremati su linguini all’amatriciana, jelo čija se originalna verzija temelji na svinjskom obrazu i pikantnoj salami iz Abruzza. Upravo to će predstavljati dodatni izazov za Selmu

U posljednjem dvoboju finalnog ciklusa MasterChefa, Selma i Otto suočit će se s najtežim izazovom do sada – trećim i posljednjim korakom prema ulasku u polufinale. Samo jedno od njih dvoje izborit će svoje mjesto uz Antoniju i Endrinu. Njih dvoje replicirat će jela jednog od najutjecajnijih europskih chefova jer im u goste dolazi Roberto Bobo Cerea, čiji restoran ima tri Michelinove zvjezdice, a kad se zbroje svi njegovi obiteljski restorani, ukupno osam Michelinovih zvjezdica.

NOVA EPIZODA Renata nakon napetog dvoboja napustila 'MasterChef', Antonija je druga polufinalistica showa
Renata nakon napetog dvoboja napustila 'MasterChef', Antonija je druga polufinalistica showa

„To je čista kuhinja koja je vezana uz talijansku tradiciju, s fokusom na inovacije, ali prvenstveno na zadovoljstvo klijenata“, naglasit će chef Roberto, koji neće biti blag u odabiru jela koje će kandidati morati pripremiti. Oba jela temeljit će se na tradicionalnim sastojcima talijanske kuhinje, s tehnikama koje traže visoku preciznost i duboko razumijevanje okusa.

Foto: Luka Dubroja

Prvo što će pripremati su linguini all’amatriciana, jelo čija se originalna verzija temelji na svinjskom obrazu i pikantnoj salami iz Abruzza. Upravo to će predstavljati dodatni izazov za Selmu: „Već na samom početku imam prepreku više, jer to jelo ne mogu probati i ne znam kakvi su okusi u pitanju“, iskreno će priznati. Drugo jelo, bakalar s parmigianom od patlidžana i espumom, donosi kompleksnost u teksturi i finalnoj prezentaciji.

NOVA EPIZODA 'Cash or Trash': Kompas našao kupca, molitvenik prodali za 40 eura, a slika ostala kod vlasnika
'Cash or Trash': Kompas našao kupca, molitvenik prodali za 40 eura, a slika ostala kod vlasnika

Napetost u kuhinji bit će dodatno pojačana odnosom snaga između dvoje jakih kandidata. Otto će uoči zadatka samouvjereno izjaviti: „Spreman sam bez obzira na zadatak. Želim dati svoj maksimum. Možda bude follow the chef i Selma bude pratila mene.“ Njegova odlučnost neće ostati nezamijećena, ali hoće li tehnička greška pred chefom – kušanje špageta s vilicom i nožem – presuditi ishod dvoboja? Chef Roberto mu neće ostati dužan: oduzet će mu nož i pokazati kako se špageti pravilno jedu.

Foto: Nova Tv

Selma, s druge strane, svjesna je što bi ulazak u polufinale za nju značio. „Otto je velika prepreka za polufinale, dostojan suparnik. Ulaskom u polufinale bi sebi dokazala da ne postoji nemoguće“, izreći će odlučno, uz dodatak da nije navikla gubiti i da se nada da će ovo biti još jedan uspjeh u nizu.

ODMJERIT ĆE SNAGE Antonija ili Renata: Koja će od njih u polufinale MasterChefa?
Antonija ili Renata: Koja će od njih u polufinale MasterChefa?

Antonija će jasno izraziti svoje mišljenje: „Moja favoritkinja je Selma, ali ima zeznutog protivnika.“ Uspoređujući njihove jake strane, zaključit će kako Ottu nedostaje okusa, dok Selma njima suvereno vlada.

Foto: Luka Dubroja

Endrina će, zbog bliskosti s oboje, izbjeći biranje strane, no samo će jedan tanjur osigurati ulaz u krug najboljih, a koji će to biti – ne propustite doznati u večerašnjoj epizodi MasterChefa!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Laura Gnjatović: Na hitnoj sam dočekala tri Božića u pet godina
NAŠA MISICA ZA 24SATA

Laura Gnjatović: Na hitnoj sam dočekala tri Božića u pet godina

Laura nam priča kakvo vjenčanje priželjkuje dok se seli sa zaručnikom u Rijeku. I danas liječi žuljeve od Tajlanda
FOTO Od uživanja na jahti do blagdanskih tuluma: Veza Maje Šuput i 'savršenog' Šime Eleza
NAJEKSPONIRANIJI DOMAĆI PAR

FOTO Od uživanja na jahti do blagdanskih tuluma: Veza Maje Šuput i 'savršenog' Šime Eleza

Pjevačica Maja Šuput i njezin partner Šime Elez ove su godine najeksponiraniji par na domaćoj sceni. Otkako su ih uhvatili zajedno na jahti proteklog ljeta pa sve do blagdanskih tuluma koje su pohodili ove sezone, obožavatelji i fotografi pozorno prate svaki njihov korak.
Meri Goldašić provela Badnjak u društvu rukometaša: Na istom mjestu je Gvardiol grlio plavušu
SVI NA ZAGREBAČKOJ ŠPICI

Meri Goldašić provela Badnjak u društvu rukometaša: Na istom mjestu je Gvardiol grlio plavušu

Meri Goldašić otkrila je kako je Badnjak i Božić provela bez djece, koja su ove godine blagdane provodila kod njenog bivšeg supruga. Izašla je van s prijateljicom, i to na popularno mjesto i u - popularno društvo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025