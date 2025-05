Poslušajte pobjedničku pjesmu 69. Eurosonga: Na njoj je radila i Srpkinja koja se već natjecala

Operni pjevač Johannes Pietsch (24), umjetničkog imena JJ, osvojio je 69. Eurosong koji se održao u Baselu s pjesmom 'Wasted Love'. Osvojio je 436 bodova, žiri mu je dao 258 bodova, a publika 178. JJ je odabran kao austrijski predstavnik internim izborom na ORF-u, a 6. ožujka je javnosti predstavljena pjesma 'Wasted Love'.

POSLUŠAJTE POBJEDNIČKU PJESMU 69. EUROSONGA:

Pobjednička pjesma tematizira bol neuzvraćene ljubavi, a sam JJ isticao je da je pjesma 'prozor u njegovu dušu' i priča o ljepoti. Pjesmu su napisali Johannes Pietsch, Thomas Turner i Teodora Špirić, poznatija kao Thea Devy.

Ona je osjetila čar eurovizijske pozornice 2023. godine kada su ona i pjevačica Selina-Marija Edbauer, umjetničkog imena Salena, predstavljale Austriju s pjesmom 'Who The Hell Is Edgar?'.

Foto: TheVoiceKids/YouTube/Screenshot

Špirić je porijeklom iz Srbije, ali je rođena u Beču 12. travnja 2000. te ima i austrijsko kao i srpsko državljanstvo.

Ona se predstavila na Beoviziji, srpskom izboru za pjesmu Eurovizije, 2020. godine s pjesmom 'Sudnji dan' i tada je završila na 10. mjestu u finalu natjecanja.

'Operna glazba dio je austrijske kulture. Sviđa mi se kako se pjesma na ovaj način povezuje sa zemljom porijekla', 'Ako JJ može ovo izvesti uživo, očekujemo pobjednika žirija', 'Ovo zvuči kao soundtrack epskog filma', 'Zaboga, Austrija, molim te nemoj zabrljati izvedbu i vokale. Ovo je tvoja najveća šansa za pobjedu od Conchite Wurst', glasili su komentari nakon objave same pjesme na YouTubeu.

'Očito je ovo stvarno ozbiljno natjecanje. Na kraju je pobijedio najbolji. Čestitke Austriji na ovom jedinstvenom umjetniku i nastupu. Ovo nije bila samo predstava, već iskustvo', 'Nisam ljubiteljica opere, ali ova pjesma me potpuno oduševila. Toliko emocija u svakoj noti, naježila sam se. Kakav snažan i nezaboravan nastup', 'Njegovi nevjerojatni vokali su očito izvanredni, ali ono što me istinski zainteresiralo bila je njegova prisutnost. Mislim da nikada nisam vidio čovjeka koji izražava svoje emocije s toliko iskrenosti i dubine', 'Zasluženi pobjednik je pobijedio', 'Austrijo, hvala ti što si spasila Eurosong ove godine', 'Vrištala sam iz sveg glasa kada su ga proglasili pobjednikom', nižu se komentari ispod nastupa u finalu.

Foto: Denis Balibouse

Ovo je tekst austrijske pjesme preveden na hrvatski:

Ja sam ocean ljubavi

I ti se bojiš vode

Ne želiš ići ispod

Pa pustiš da ja idem ispod

Pružam svoju ruku

Ali me gledaš kako se udaljavam

Odlutam do mora

I daleko u trenutku

Ostavila si me u dubini

Utapam se u svojim osjećajima

Kako ne vidiš to?

Sad kada te nema

Sve što imam je potrošena ljubav

Ova potrošena ljubav

Sada kada te nema

Ne mogu ispuniti srce potrošenom ljubavi

Ova potrošena ljubav

Kada si me pustila

Jedva sam ostao na površini

Plutam posve sam

Još uvijek se nadam

Sad kada te nema

Sve što imam je potrošena ljubav

Ova potrošena ljubav

Sada kada te nema

Ne mogu ispuniti ѕrce potrošenom ljubavi

Ova potrošena ljubav

Potrošena ljubav

Ova potrošena ljubav

(Potrošena, potrošena, potrošena…)

Potrošena ljubаv