VRAĆA SE U GRAD BEETHOVENA I MOZARTA

Potvrđeno je! Beč će ugostiti 70. Eurosong 2026., evo i datuma

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: Jens Büttner/DPA

Eurosong će se održati u dvorani Wiener Stadthalle. Polufinala su na rasporedu 12. i 14. svibnja, a veliko finale bit će 16. svibnja 2026., s početkom u 21 sat

Torino, Liverpool, Malmö, Basel… i sad Beč! Da, službeno je potvrđeno, 70. izdanje Eurosonga bit će u austrijskoj prijestolnici, u dvorani Wiener Stadthalle, 12., 14. i 16. svibnja 2026., potvrdio je EBU.

Austrija je domaćinstvo dobila zahvaljujući prošlogodišnjoj pobjedi u Baselu, gdje je njezin predstavnik JJ slavio s pjesmom 'Wasted Love'. To je zemlji donijelo treću eurovizijsku titulu, nakon uspjeha Uda Jürgensa 1966. i Conchite Wurst 2014. U utrci za domaćinstvo ostala su samo dva grada, Beč i Innsbruck.

Grand Final of the 2025 Eurovision Song Contest, in Basel
Foto: Denis Balibouse

Austrijski javni servis ORF je u srpnju predstavio bečku kandidaturu sa sloganom 'Europe, shall we dance?', a kako je Wiener Stadthalle već jednom ugostila Eurosong i to vrlo uspješno 2015., izbor Beča bio je logičan i očekivan.

Dvorana prima oko 16 tisuća gledatelja, a grad se hvali s više od 80 tisuća hotelskih kreveta, odličnim javnim prijevozom i međunarodnom zračnom lukom koja povezuje Beč s više od 65 zemalja. Ukratko, logistika je na mjestu, a atmosfera… možemo samo zamisliti!

- Beč je savršen domaćin za 70. izdanje. Grad je poznat kao jedna od najglazbenijih metropola svijeta, a Stadthalle se već dokazala kao fantastično mjesto za ovaj događaj. Radujemo se što ćemo opet doći ovdje i zajedno slaviti 70 godina Eurosonga, ujedinjeni u glazbi - rekao je Martin Green, direktor Eurosonga.

Dress rehearsal 2 for the Grand Final of the 2025 Eurovision Song Contest, in Basel
Foto: Denis Balibouse

S njim se složio i Roland Weißmann, generalni direktor ORF-a: 'Ponuda Beča je bila najatraktivnija, kako logistički, tako i ekonomski. Eurosong nije samo događaj za Beč, već za cijelu Austriju. Svi ćemo biti ponosni domaćini'.

Tko sve dolazi?

Zasad je 19 zemalja potvrdilo interes za sudjelovanje, ali do svibnja 2026. taj će se broj sigurno povećati. Znamo da Eurosong bez iznenađenja ne prolazi, pa možemo očekivati i povratke, debitante i pokoju dramu oko odabira pjesama. Na popisu potvrđenih sudionika su: Albanija, Austrija (domaćin), Cipar, Danska, Finska, Njemačka, Grčka, Izrael, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Srbija, Španjolska, Švedska, Švicarska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Beč će u svibnju 2026. ponovno postati srce Europe, barem ono glazbeno. Točno 12. i 14. svibnja održat će se dva polufinala, dok će se veliko finale biti 16. svibnja 2026. u dvorani Wiener Stadthalle, s početkom u 21:00 sati. 

Druga polufinalna ve?er Eurosonga
Foto: Jens Büttner/DPA

