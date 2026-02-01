Povijesni trenuci Grammyja: Od neugodnih gafova zvijezda do nezaboravne haljine J. Lo

Dodjela nagrada Grammy smatra se najvažnijim događajem u glazbenoj industriji već dugi niz godina, a u noći na ponedjeljak saznat ćemo tko su pobjednici na 68. dodjeli zlatnih gramofona. Grammyji su kroz povijest bili u centru pozornosti zbog nevjerojatnih gafova zvijezda, njihovih odjevnih kombinacija, ali i zbog emotivnih govora poznatih glazbenika.

Annie Lennox je na dodjeli Grammyja 1984. godine zbunila sve jer se prerušila u - muškarca. Lennox je trebala izvesti pjesmu "Sweet Dreams (Are Made of This)", a producenti dodjele nagrada počeli su u jednom trenutku paničariti jer ju nisu mogli pronaći. Razlog tome je bio činjenica da je bila neprepoznatljiva, pošto se obukla kao muškarac.

Foto: Patrick Rideaux

- Ljudi nisu imali pojma da sam to ja i na neko vrijeme sam se osjećala kao muza na zidu - komentirala je glazbenica za CTV News 2009. godine. Kada se popela na pozornicu mnogi su bili zbunjeni jer nisu znali tko je taj muškarac. Pjevačica je i drugačije pjevala, no kada je "pustila" prepoznatljivi glas, svima je laknulo. U to se vrijeme njezin potez smatrao skandaloznim, a prerušila se u muškarca zbog glasina koje su je pratile u to vrijeme po pitanju seksualnosti i stila koji je njegovala.

Na 36. dodjeli Grammyja Frank Sinatra je dobio priznanje za životno djelo. Prezenter nagrade bio je Bono Vox iz grupe U2 te je četiri minute najavljivao legendarnoga pjevača. Sinatra je nakon toga održao emotivni, humoristični govor, no u jednom trenutku glazba je počela svirati te je stvorila neugodnu situaciju za publiku, ali i samoga pjevača.

Producenti su u krivom trenutku dali znak Billyju Joelu da krene svirati, a kada je shvatio što se događa, glazbenik i njegov bend su stali usred pjesme "The River of Dreams". Joel se našalio u tom trenutku da su trebali pustiti reklame, a glazba je nastavila kada je Sinatra sišao s pozornice.

Usred nastupa Boba Dylana na Grammyjima 1998. godine, jedan od njegovih plesača skinuo si je majicu te je pokazao riječi "soy bomb" ispisane na prsima. Plesao je tik u glazbenika, koji je bio zbunjen potezom, no nastavio je svirati s iznenađenim izrazom lica. Muškarca su producenti potom odvukli s pozornice.

PA/PIXSELL | Foto: PA/PIXSELL, Reuters/PIXSELL

Kasnije je otkriveno kako je plesač zapravo umjetnik Michael Portnoy.

- Soy bomb je gusta, hranjiva, transformativna eksplozija života. To je ono što mislim da bi glazba i umjetnost trebale biti - komentirao je Portnoy nakon incidenta.

Iste godine, na dodjeli Grammyja je legendarna Aretha Franklin iznenadila sve izvedbom arije "Nessun Dorma". Naime, nakon što je dodjela nagrada već krenula, producenti su saznali da se Luciano Pavarotti neće pojaviti jer je bio bolestan. Šef tadašnje produkcije Ken Ehrlich počeo je paničariti te je zamolio pjevačicu da ga zamijeni. Aretha Franklin već je nastupala ranije iste večeri.

- Arethin nastup je bio značajan trenutak dodjele. Ne želim reći da je zasjenila ostatak nastupa, ali izvela je legendarnu ariju te se upisala u povijest - rekao je Ehrlich kasnije.

Na dodjelu Grammyja brojne zvijezde dolaze u izazovnim izdanjima, a crveni tepih te nagrade jedan je od najočekivanijih u godini. Jennifer Lopez se godine 2000. upisala u povijest zahvaljujući zelenoj haljini s potpisom Versacea. S dekolteom do ispod pupka i hrabrim polugolim izdanje, Lopez je označila početak onoga što danas znamo kao Google Images.

Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Pjevačica te večeri nije osvojila Grammy, ali ostala je zapamćena zbog haljine koju je čitav svijet htio vidjeti. Njezino izdanje do danas je ostalo jedno od najhrabrijih odjevnih izdanja u povijesti ove nagrade.

Grupa Evanescence je 2004. godine osvojila zlatni gramofon za najboljeg novog izvođača, a tijekom govora su imali kratku neugodnu situaciju. Dok je pjevačica Amy Lee pričala, 50 Cent je došao na pozornicu i nakratko ju prekinuo. Reper je također bio nominiran u istoj kategoriji, no bend se samo nasmijao te su nastavili gdje su stali, dok je 50 Cent zbunjeno sišao s pozornice.

Pjevačica Melissa Etheridge je 2005. godine na dodjelama Grammyja svojom izvedbom odala počast Janis Joplin. Njezin nastup ostao je zabilježen u povijesti dodjele iz razloga što je to bio prvi put da se pojavila u javnosti nakon što je završila kemoterapiju.

Etheridge se u tom trenutku borila s rakom dojke, a na Grammyjima je uz Joss Stone izvela dirljivu obradu pjesme "Piece of My Heart".

Foto: RE/PRESS ASSOCIATION

- Htjela sam pokazati svijetu da sam prošla kroz pakao. Htjela sam da svi vide koliko je to užasno, ali da sam se izvukla. Također, htjela sam i da svi vide koliko sam bila hrabra - rekla je Etheridge nakon toga, a pjevačica je u trenutku nastupa bila ćelava zbog liječenja.

Rihanna i Chris Brown trebali su nastupiti na dodjelama Grammyja 2009. godine, no sve se promijenilo zbog incidenta koji se dogodio večer prije. Na tulumu Clivea Davisa, bivši dečko fizički je napao Rihannu. Idućeg dana Brown je uhićen, a Rihanna je završila u bolnici. Fotografije njezina lica prepunog masnica obišle su svijet, a njezin bivši dobio je uvjetnu kaznu zatvora od pet godina. Umjesto Rihanne i Chrisa Browna, produkcija Grammyja u posljednji je trenutak organizirala nastup grupe U2 i duet Justina Timberlakea i Ala Greena.

Iste godine, glazbenica M.I.A. odradila je nastup za pamćenje na dodjelama nagrada Grammy. Zapjevala je uz Jay-Z-a, Kanyea Westa, T.I.-a i Lil Waynea, a tek je kasnije otkriveno kako nije samo bila trudna, već je nastup odradila točno na datum kada joj je bio termin poroda. Rodila je sina tri dana kasnije.

Whitney Houston trebala je nastupiti na tulumu uoči dodjele Grammyja 2012. godine, a toga dana svijet je obišla tužna vijest o njezinoj smrti. Na samoj dodjeli nagrada, Jennifer Hudson otpjevala je njezin vječni hit "I Will Always Love You" te se emotivnom izvedbom upisala u povijest. Cijela dodjela Grammyja bila je legendarnoj pjevačici u čast.

Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Pjevačica Doja Cat je 2022. godine umalo propustila svoj veliki trenutak jer je bila u WC-u. Točno u tom trenutku objavljeno je kako su ona i kolegica SZA osvojile zlatni gramofon za pjesmu "Kiss Me More", a Doja Cat je dotrčala na pozornicu. Našalila se kako nikada u životu nije toliko brzo otišla s WC-a.

Neviđeni skandal izazvali su Kanye West i njegova 17 godina mlađa supruga Bianca Censori na dodjeli Grammyja prošle godine. Glazbenik i osebujna Bianca na kraju su ispraćeni sa svečanosti uz pratnju policije. Bianca je na dodjelu Grammyja gdje je njezin suprug Kanye West nominiran za najbolju rap pjesmu za suradnju "Carnival" s Ty Dolla $ignom stigla u dugom crnom kaputu. No kad ga je skinula... Ispod je imala prozirnu haljinu bez donjeg rublja. Par je navodno pokušao rekreirati naslovnicu Westovog albuma "Vultures 1" iz 2024. godine. Na originalnoj naslovnici, Censori je nosila visoke crne čizme i prozirni materijal, što objašnjava izbor outfita za Grammyje.