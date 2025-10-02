Veliki obrat uoči presude: Jedna od 'žrtava' stala u obranu Diddyja, osporava tužitelje

Uoči izricanja presude reperu i biznismenu Seanu “Diddyju” Combsu, jedna od žena koja je trebala svjedočiti za tužiteljstvo, identificirana u sudskim dokumentima kao “Victim 3” (žrtva 3), odnosno pod imenom Virginia Huynh 'Gina', objavila je pismo kojim nastoji podržati Diddyja i osporiti navode tužiteljstva.

Kako piše TMZ, u pismu dostavljenom sudu, Gina ističe da je u suradnji s istražiteljima javila sve informacije koje su tražili, uključujući fotografije, tekstualne poruke i video materijale. Tvrdi kako je na nju tijekom procesa izvršen pritisak da bude “Žrtva 3”, iako je rekla istražiteljima da nije bila prevarena, niti je sudjelovala u prostituciji s Diddyjem ili drugim osobama.

- Čak i kada sam rekla da nisam bila žrtva, tužitelji su inzistirali da to budem - navodi Gina u pismu. Dodaje da bi, da je pozvana pred sud, svjedočila i iznijela svoju verziju, ali da nije bila pozvana.

Podsjetimo, Diddy je u srpnju ove godine proglašen krivim za transport u svrhu prostitucije, a oslobođen je optužbi za urotu u svrhu ucjenjivanja i dvije točke optužnice za trgovinu ljudima radi spolnog iskorištavanja.

Diddyjevi odvjetnici su tražili da mu se dodijeli novi sudski postupak ili da mu se “poništi” presuda, pozivajući se na proceduralne pogreške i nepravedne okolnosti tijekom suđenja. Sudac Subramanian u svojoj presudi kategorički je odbacio te argumente. S druge strane, tužitelji traže značajnu zatvorsku kaznu, pa su tako predložili minimalno 11 godina i tri mjeseca zatvora.

Diddyjeva obrana, pak, zatražila je maksimalno 14 mjeseci zatvora, uzimajući u obzir već odsluženo vrijeme u pritvoru, gdje je Combs smješten od rujna 2024. godine.

Presuda je zakazana za sutra, 3. listopada.