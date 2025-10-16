Poznati američki glumac i njegova 26 godina mlađa partnerica odlučili su prekinuti svoju romantičnu vezu, no ostat će u prijateljskim odnosima i nastaviti raditi zajedno
Bila je to - nemoguća misija: Prekinuli Tom Cruise i De Armas
Glumački par, Ana de Armas i Tom Cruise, prekinuo je svoju devetomjesečnu vezu nakon što su shvatili kako je nestala 'iskra' između njih, piše The US Sun. Glasine o tome da su zajedno počele su kružiti početkom ove godine, u veljači. Izvor blizak paru komentirao je njihov prekid te podijelio neke detalje za Daily Mail.
'Tomu i Ani je bilo dobro zajedno, no vrijeme koje su proveli kao par je isteklo.', rekao je izvor za medije te objasnio: 'Ostat će dobri prijatelji no nisu više u vezi. Jednostavno su shvatili kako se njihov odnos neće puno razvijati i da će im biti bolje ako budu samo prijatelji'. Izvor blizak glumcima zaključio je: 'Nestala je 'iskra' između njih, no još uvijek uživaju u društvu jedan drugoga i tome su vrlo odraslo pristupili. Ona je već dobila ulogu u njegovom novom filmu tako da će nastaviti raditi zajedno'.
Nešto prije nego su objavili prekid svoje veze, ova Bondova djevojka viđena je u Santa Monici s Cruiseovim kolegom iz filma 'Top Gun: Maverick', Milesom Tellerom. Iako je Teller oženjen, viđeni su kako zajedno izlaze iz jedne privatne teretane te odlaze svatko svojim autom.
Glasine o romansi ovog para počele su kružiti kada su zajedno viđeni na večeri u Londonu, i to baš na samo Valentinovo. Idućih mjeseci sve su se češće pojavljivali zajedno u javnosti.
Zvijezda franšize filmove 'Nemoguća misija' i njegova, sada već bivša, djevojka posljednji su put zajedno viđeni prije nekoliko mjeseci kada su posjetili Woodstock u Vermontu, a nedugo prije toga zajedno su bili i na koncertu benda 'Oasis' na stadionu Wembley.
Nadalje, zajedno su uživali i na izletu brodom kada su bili na odmoru u španjolskoj Menorci. U vezi s tim, jedan je izvor ovog ljeta za Daily Mail izjavio kako je 63-godišnji glumac jako pažljiv prema svojoj 26 godina mlađoj partnerici te da je obasipa darovima: 'Prvo je počelo njenim najdražim cvijećem, a nastavilo se knjigama za koje je mislio da bi voljela pročitati, budući da je strastvena čitateljica'.
'Što su se bolje upoznavali, to su darovi postajali veći. Poklanjao joj je nakit poput zlatnih narukvica i dizajnersku odjeću, taj tip stvari, stvari koje bi svaka djevojka voljela', objasnio je izvor dodajući kako glumica voli putovati te da joj je vjerojatno najveći poklon bio što s partnerom može posjetit bilo koje mjesto u svakom trenutku.
Unatoč tome, jedan je izvor za Page Six izjavio kako je njihova veza prilično platonska, dok je US Weekly s druge strane saznao kako je Cruise očaran 37-godišnjom glumicom.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+