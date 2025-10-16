Bila je to - nemoguća misija: Prekinuli Tom Cruise i De Armas

Glumački par, Ana de Armas i Tom Cruise, prekinuo je svoju devetomjesečnu vezu nakon što su shvatili kako je nestala 'iskra' između njih, piše The US Sun. Glasine o tome da su zajedno počele su kružiti početkom ove godine, u veljači. Izvor blizak paru komentirao je njihov prekid te podijelio neke detalje za Daily Mail.

'Tomu i Ani je bilo dobro zajedno, no vrijeme koje su proveli kao par je isteklo.', rekao je izvor za medije te objasnio: 'Ostat će dobri prijatelji no nisu više u vezi. Jednostavno su shvatili kako se njihov odnos neće puno razvijati i da će im biti bolje ako budu samo prijatelji'. Izvor blizak glumcima zaključio je: 'Nestala je 'iskra' između njih, no još uvijek uživaju u društvu jedan drugoga i tome su vrlo odraslo pristupili. Ona je već dobila ulogu u njegovom novom filmu tako da će nastaviti raditi zajedno'.

Foto: Andrew Sims/NEWS SYNDICATION

Nešto prije nego su objavili prekid svoje veze, ova Bondova djevojka viđena je u Santa Monici s Cruiseovim kolegom iz filma 'Top Gun: Maverick', Milesom Tellerom. Iako je Teller oženjen, viđeni su kako zajedno izlaze iz jedne privatne teretane te odlaze svatko svojim autom.

Glasine o romansi ovog para počele su kružiti kada su zajedno viđeni na večeri u Londonu, i to baš na samo Valentinovo. Idućih mjeseci sve su se češće pojavljivali zajedno u javnosti.

Foto: CHRIS YOUNG

Zvijezda franšize filmove 'Nemoguća misija' i njegova, sada već bivša, djevojka posljednji su put zajedno viđeni prije nekoliko mjeseci kada su posjetili Woodstock u Vermontu, a nedugo prije toga zajedno su bili i na koncertu benda 'Oasis' na stadionu Wembley.

Nadalje, zajedno su uživali i na izletu brodom kada su bili na odmoru u španjolskoj Menorci. U vezi s tim, jedan je izvor ovog ljeta za Daily Mail izjavio kako je 63-godišnji glumac jako pažljiv prema svojoj 26 godina mlađoj partnerici te da je obasipa darovima: 'Prvo je počelo njenim najdražim cvijećem, a nastavilo se knjigama za koje je mislio da bi voljela pročitati, budući da je strastvena čitateljica'.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/INSTAGRAM

'Što su se bolje upoznavali, to su darovi postajali veći. Poklanjao joj je nakit poput zlatnih narukvica i dizajnersku odjeću, taj tip stvari, stvari koje bi svaka djevojka voljela', objasnio je izvor dodajući kako glumica voli putovati te da joj je vjerojatno najveći poklon bio što s partnerom može posjetit bilo koje mjesto u svakom trenutku.

Unatoč tome, jedan je izvor za Page Six izjavio kako je njihova veza prilično platonska, dok je US Weekly s druge strane saznao kako je Cruise očaran 37-godišnjom glumicom.