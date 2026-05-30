Preminula je Kelly Lee Curtis, glumica i članica jedne od najslavnijih holivudskih obitelji

Preminula je Kelly Curtis, glumica, dokumentaristica i kći holivudskih legendi Tonyja Curtisa i Janet Leigh. Imala je 68 godina. Vijest o njezinoj smrti potvrdila je njezina mlađa sestra, Oscarom nagrađena glumica Jamie Lee Curtis, koja je navela da je Kelly preminula u subotu ujutro 'u svom domu, u prirodi, u miru'. Uzrok smrti nije objavljen.

- Topli aloha mojoj starijoj sestri, Kelly Lee Curtis. Bila je moja prva prijateljica i doživotna povjerenica. Bila je nevjerojatno lijepa i talentirana glumica. Obožavala je kartati, sakupljala je kornjače, voljela je svoju obitelj, prirodu, glazbu, kupovinu u second-hand trgovinama, putovanja, Facebook i Pokémon Go. Bila je ponosna na svoje danske korijene i mađarsko-židovsko podrijetlo te je bila odana američka patriotkinja - napisala je.

Foto: PROFIMEDIA

- Pamtit ćemo je po njezinoj velikodušnosti, čvrstim stavovima, beskrajnoj znatiželji, jedinstvenom stilu i njezinim bademovim polumjesecima u šećeru u prahu koje je pekla za Božić, zbog čega je i dobila nadimak 'teta Kolačić' (Auntie Cookie) - dodala je.

Na kraju je podijelila dirljiv običaj svoje sestre: 'Kelly je svaku poruku ili pozdrav završavala mađarskim blagoslovom... 'Isten Veled', Bog je s tobom. Isten Veled mojoj sestri sunca i mjeseca. Vidjet ćemo se opet'.

Rođena kao Kelly Lee Curtis 17. lipnja 1956. u Santa Monici, odrastala je u samom srcu holivudskog glamura. Njezini roditelji, Tony Curtis i Janet Leigh, bili su jedan od najprepoznatljivijih glumačkih parova svoga doba, a njihov brak trajao je od 1951. do 1962. godine. Prvi susret s filmskim setom imala je kao dvogodišnjakinja, kad se pojavila u pustolovnom filmu 'Vikinzi' iz 1958. godine, u kojem su glavne uloge tumačili njezini roditelji.

Foto: Profimedia

Unatoč ranom uranjanju u svijet filma, Kelly u početku nije planirala slijediti obiteljske stope. Odlučila se za drugačiji put te je diplomirala poslovnu administraciju na koledžu Skidmore u New Yorku. Nakon studija, kratko je radila kao burzovna mešetarka, no zov umjetnosti ipak je bio jači.

Na kraju se posvetila glumi, usavršavajući svoj zanat na prestižnom Institutu za kazalište Lee Strasberg, a bila je i članica uglednog The Actors Studija. Njezin kazališni rad dobio je pohvale kritike, a Los Angeles Times je 1982. godine njezinu izvedbu u predstavi 'Say Goodnight, Gracie' opisao kao 'dirljivu', ističući da je njezin talent 'nadišao materijal'.

Glumačka karijera Kelly Curtis protezala se od ranih osamdesetih do kasnih devedesetih godina. Jednu od prvih zapaženijih uloga ostvarila je 1983. godine u komediji 'Kolo sreće' (Trading Places), gdje je glumila uz svoju sestru Jamie Lee. Slijedila je glavna uloga u njemačkoj komediji 'Magic Sticks' iz 1987., a međunarodnu prepoznatljivost stekla je glavnom ulogom u talijanskom horor filmu 'Vražja kći' (The Devil's Daughter) iz 1991., koji je koproducirao i napisao slavni Dario Argento.

Televizijskoj publici postala je poznata po povremenoj ulozi poručnice Carolyn Plummer u prvoj sezoni serije 'Sentinel' (1996.). Gostovala je i u nizu popularnih serija toga doba, kao što su 'Pravednik', 'Hunter', 'Svilene čarape', 'Zvjezdane staze: Deep Space Nine' i 'Sutkinja Amy'.

Nakon što se povukla s ekrana krajem devedesetih, posvetila se radu iza kamere. Često je surađivala sa sestrom, radeći kao njezina asistentica na uspješnim filmovima poput 'Šašavi petak' (2003.), 'Kako preskočiti Božić' (2004.) i 'Opet ti' (2010.). Posljednjih godina okrenula se dokumentarnom filmu, režiravši dva projekta: 'Marby Jets Are Go' (2018.) o atletskom timu jedne australske srednje škole i 'Curling in Stanley' (2019.).

Osim karijere, Kelly Curtis bila je posvećena očuvanju svog obiteljskog nasljeđa. S ocem Tonyjem, čije je pravo ime bilo Bernard Schwartz, aktivno je sudjelovala u prikupljanju sredstava za obnovu povijesne sinagoge u ulici Dohány u Budimpešti. Projekt je vodila zaklada Emanuel, nazvana po Tonyjevom ocu i Kellynom djedu, Emanuelu Schwartzu.

Foto: PROFIMEDIA

*pomoću AI-ja