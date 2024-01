Prije točno 16 godina Britney su vezanu vozili na psihijatriju...

Pop princeza, glazbena i modna ikona 2000-ih, Britney Spears (42) 2008. je doživjela potpuni slom. Slava i pritisak bili su previše za nju, a prije točno 16 godina odveli su je u psihijatrijsku bolnicu. Fotografije na kojima je zavezanu odvode završile su na mnogim svjetskim naslovnicama, pa tako i 24sata.

To je bila prijelomna točka u kojoj je krenuo krah karijere pop princeze, koja se proslavila još kao tinejdžerica s pjesmom 'Baby One More Time'. Iako je i nakon hospitalizacije objavila četiri albuma, već neko vrijeme nije aktivna u glazbenom svijetu, a danas kaže da se ne planira vratiti pjevanju. Ipak, njezin prošlogodišnji razvod od trenera Sama Asgharija i svađe s obitelji, samo su neke od tema kojima je Britney privlačila pozornost 2023. godine.

Foto: 24sata

Što točno Britney sada sve radi, nije zapravo poznato. Na svom Instagram profilu rado objavljuje snimke na kojima pleše u donjem rublju i kaubojskim čizmama, često van ritma i, za mnoge - krajnje neobično. Neki su mislili da pokušava najaviti novi album, ali to je oštro demantirala:

- Samo da razjasnimo da je većina vijesti smeće. Stalno govore da radim novi album. Nikad se neću vratiti u glazbenu industriju - napisala je na Instagramu, ali i otkrila da već neko vrijeme piše pjesme za druge izvođače: 'Napisala sam preko 20 pjesama za druge ljude kao 'ghostwriter' i iskreno uživam u tome'.

Foto: WALTER/BESTIMAGE/BESTIMAGE

A osim pjesama, pop princeza napisala je i knjigu. Svoje memoare 'The Woman in Me' objavila je u listopadu prošle godine, a u njima je progovorila o odnosima, majčinstvu, slavi i slobodi.

Upravo sloboda za Britney ima posebnu važnost. Pjevačica je od 2008. do 2021. bila pod konzervatorstvom svog oca Jamieja, koji je imao potpunu kontrolu nad njezinom karijerom, novcem, ali i životom općenito. Očevom 'štićenicom' je postala nakon što je 2007. i 2008. imala niz ispada; razvela se od Kevina Federlinea, oduzeti su joj sinovi, a onda je obrijala glavu, pa napala automobil jednog od paparazza kišobranom. Naposljetku je 7.1.2008. završila u psihijatrijskoj ustanovi, a njezin je otac određen za sudskog skrbnika jer je procijenjeno da je Britney neuračunljiva.

Foto: AFP

- Svi su mislili da je smiješno. Vidi kako je luda! Čak je i moje roditelje bilo sram. Nitko nije shvaćao da sam jednostavno bila poludjela od tuge. Oduzeli su mi djecu. Obrijane glave svi su me se bojali, čak i mama. Ljudima se sviđala moja duga kosa i znala sam to. Brijanje glave bio je način da kažem svijetu: Je*i se. Želiš da budem lijepa za tebe? Je*i se. Želiš da budem dobra za tebe? Je*i se. Želiš da budem tvoja djevojka iz snova? je*i se - prisjetila se Britney skandala u memoarima.

Skandali koji su tih godina punili naslovnice Britney su već označili kao 'još jednu poludjelu bivšu zvijezdu'. Trebalo je više od deset godina da se pjevačica oglasi i da javnost shvati da ono što joj je otac učinio nije ispravno. 2021. je svjedočila na sudu o zlostavljanju koje je doživjela, a njezini su se obožavatelji 'probudili' i oformili pokret 'Free Britney'. Prosvjedovali su, dijelili hashtagove na društvenim mrežama, a pet mjeseci kasnije, pjevačica je oslobođena.

- Otac mi je tada rekao: 'Samo te želim obavijestiti, ja odlučujem. Ti sjedni na tu stolicu i ja ću ti reći što će se događati'. Pogledala sam ga sa sve većim osjećajem užasa. "Sada sam ja Britney Spears", rekao je - prisjetila se Britney traumatičnog razdoblja u svojim memoarima.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

S obitelji nije u dobrim odnosima. U memoarima je također rekla da će jedino biti na miru ako ih nikada više ne vidi, no odnedavno se šuška da bi se mogla pomiriti s majkom. Kako su naveli izvori bliski pjevačici, Britney si želi dati vremena, ali da bi mogla oprostiti majci i obnoviti odnos s majkom i bratom. S ocem, čini se, nema šanse.