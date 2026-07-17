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'SLOMLJENI'

Prinčevi William i Harry žalosni zbog ispadanja Engleske s SP-a: Ponosni smo na vas. Glavu gore

Piše Magdalena Mucić,
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Prinčevi William i Harry žalosni zbog ispadanja Engleske s SP-a: Ponosni smo na vas. Glavu gore
Foto: POOL
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Princ William na svom X profilu objavio je poruku engleskom nacionalnom timu nakon poraza od Argentine. Napisao je kako je ovo najkompletnija engleska momčad koju je Engleska ikada imala na jednom turniru.

Admiral

Slomljeni smo - napisao je na svom X profilu princ William nakon ispadanja Engleske sa Svjetskog prvenstva.

- Engleska, dali ste sve od sebe i svi smo neizmjerno ponosni na vas. Hvala svima, i igračima na terenu i onima izvan njega, na nevjerojatnom turniru. Borbenost i vjera koju ste pokazali nadahnuli su nas sve. Najkompletnija engleska momčad koju smo ikada imali na jednom turniru. Držite glavu visoko! - zaključio je princ.

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I princ Harry (41) kratko je prokomentirao kako je žalostan zbog poraza od Argentine. Novinari PageSix-a upitali su ga na jednom eventu u New Yorku je li tužan zbog ispadanja njegove reprezentacije, na što je Harry kratko odgovorio 'naravno'.

Harry se vratio u SAD nakon tjedan dana provedenih u Engleskoj tijekom kojih se s obitelji sastao s kraljem Charlesom (77). Iako je u Britaniju doputovao sam, kasnije su mu se pridružili supruga Meghan Markle i djeca Archie (7) i Lilibet (5) koji su prvi put u četiri godine vidjeli svog djeda. 

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