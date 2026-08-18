Princeza Eugenie otkrila ime kćeri, odala je počast kraljici

Britanska princeza Eugenie i njezin suprug Jack Brooksbank objavili su ime svoje novorođene kćeri. Djevojčica, rođena 3. kolovoza, njihovo je treće dijete i prva kći, a nosi ime s dubokim povijesnim i obiteljskim značenjem, odajući počast i pokojnoj kraljici Elizabeti II.

Dva tjedna nakon rođenja, par je na osobnom Instagram profilu princeze Eugenie otkrio da su kćer nazvali Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank. U objavi je princeza otkrila kako su imena odabrana u čast trima važnim osobama, a odabir srednjeg imena Elizabeth izravna je i dirljiva posveta njezinoj prabaki, pokojnoj kraljici.

"Nazvana po trima osobama koje volimo i kojima se divimo, iz prošlosti i sadašnjosti, uključujući njezinu prabaku koju čuvamo blizu u našim srcima."

Prvo ime, Adelaide, također ima snažne povijesne korijene. Smatra se da je inspirirano kraljicom Adelaidom, suprugom kralja Williama IV. koja je bila poznata po svojoj pobožnosti i dobrotvornom radu. Upravo je po njoj nazvan i poznati australski grad. Eugenie je istaknula kako ime ima veze s "engleskom i portugalskom poviješću, dva mjesta koja volimo i zovemo domom", aludirajući i na portugalsku narodnu sveticu, Santu Mariu Adelaide. Treće ime, Annina, navodno je odabrano u čast bliske obiteljske prijateljice para.

Malena Adelaide rođena je 3. kolovoza 2026. godine u bolnici u Lisabonu, što predstavlja rijetkost za članove kraljevske obitelji koji se uglavnom rađaju u Ujedinjenom Kraljevstvu. Službenu objavu o rođenju podijelile su i službene stranice britanske kraljevske obitelji.

Princess Eugenie wedding | Foto: Danny Lawson/Press Association/PIXSELL

"Njezino Kraljevsko Visočanstvo princeza Eugenie i gospodin Jack Brooksbank s oduševljenjem objavljuju siguran dolazak svoje kćeri, rođene u ponedjeljak, 3. kolovoza 2026. godine, u 18:20 sati, u bolnici u Lisabonu, Portugal. Beba je pri rođenju težila približno 3 kilograma", napisali su tada u priopćenju.

U nastavku priopćenja navodi se kako su kralj i kraljica te ostali članovi kraljevske obitelji "oduševljeni viješću". Djevojčica je petnaesta u redu za britansko prijestolje, odmah iza svoje majke, koja je dvanaesta, te starije braće, petogodišnjeg Augusta Philipa Hawkea i trogodišnjeg Ernesta Georgea Ronnieja. Obitelj već neko vrijeme živi djelomično u Portugalu zbog posla Jacka Brooksbanka, a taj im potez omogućuje i mirniji obiteljski život, daleko od intenzivnog praćenja britanskih medija.

Queen's 90th birthday celebrations | Foto: Steve Parsons/Press Association/PIXSELL

Iako par uživa u proširenju obitelji, princeza Eugenie i njezina starija sestra, princeza Beatrice, posljednjih se mjeseci drže povučeno usred kontroverzi koje okružuju njihove roditelje, bivšeg princa Andrewa i Sarah Ferguson. U listopadu 2025. godine, kralj Charles oduzeo je bivšem vojvodi i vojvotkinji od Yorka njihove kraljevske počasti i titule zbog ponovnog interesa javnosti za njihove veze s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom. Andrew je više puta negirao bilo kakvu povezanost s prijestupima.

Situacija je dodatno eskalirala u veljači ove godine, kada su uhitili Andrewa pod sumnjom za zlouporabu položaja, vezano uz tvrdnje da je dijelio povjerljive informacije s Epsteinom dok je bio trgovinski izaslanik Ujedinjenog Kraljevstva.

*uz korištenje AI-ja





