Procurila navodna pozivnica za vjenčanje Ronalda i Georgine. No izgleda da je sve laž...

Procurila je navodna pozivnica za vjenčanje Georgine Rodriguez i Cristiana Ronalda, a ceremonija bi se trebala održati ovog vikenda. Iako se o njihovom vjenčanju nagađa već godinama, posljednje informacije izazvale su pravu pomutnju među obožavateljima. Ipak, čini se da je stvarnost sasvim drugačija od onoga što se prvotno nagađalo.

Par je zajedno gotovo desetljeće, a zaručili su se u kolovozu 2025. godine. Od tada javnost s nestrpljenjem iščekuje vijesti o "velikom danu". Iako je 41-godišnji Ronaldo u intervjuima svoju partnericu već nazivao suprugom, službena ceremonija još se nije dogodila.

Nagađanja su dosegnula vrhunac kada se pojavila navodna pozivnica koja je sugerirala da bi vjenčanje moglo biti prvog kolovoza. Kako prenose portugalski mediji, televizijski program V+Fama dobio je primjerak navodne pozivnice na kojoj je pisalo: "Zajedno sa svojim obiteljima, Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez traže čast vašeg prisustva na proslavi njihovog vjenčanja."

Foto: Instagram

Međutim, ubrzo su se pojavile sumnje u autentičnost pozivnice. Gledatelji oštrog oka primijetili su veliku nedosljednost: na nekim verzijama pisalo je da ceremonija počinje u 17 sati, dok je na drugima kao vrijeme početka navedeno 14 sati. Uz to, iako su se kao potencijalne lokacije spominjala luksuzna imanja, poput Quinta da Regaleira u Sintri, potvrđeno je da takav događaj ondje nije zakazan te da je imanje otvoreno za javnost. Na kraju je i izjava obitelji potvrdila da se vjenčanje ne planira za taj vikend, čime su glasine demantirane.

Iako je vjenčanje za sada odgođeno, nagađanja o popisu gostiju ne prestaju. Očekuje se da bi se na njemu našla brojna velika imena iz svijeta sporta, poput Kyliana Mbappéa, Viniciusa Juniora i Rija Ferdinanda.

Osim sportaša, šuška se i o dolasku zvijezda iz svijeta showbiza. Spominju se imena poput glumaca Esthere Exposito i Vina Diesela te glazbenih ikona kao što su Jennifer Lopez, Rihanna i Drake. Trend tajnih vjenčanja sve je popularniji među slavnima koji na taj način žele izbjeći medijsku pompu i sačuvati intimu za sebe. Često vijest objave sami, putem društvenih mreža, nakon što je ceremonija već gotova. Jesu li glasine o Ronaldovom vjenčanju bile samo još jedan primjer medijske fascinacije ili probni balon, pokazat će vrijeme.

*uz korištenje AI-ja

