Prošlo je 35 godina od odlaska Tome Zdravkovića: 'Živio je kako je htio i bio je sretan'

Na beogradskom Centralnom groblju u srijedu je održan spomen u povodu trideset i pete obljetnice smrti istaknutog pjevača i poznatog boema Tome Zdravkovića.

Foto: M.M.

Okupljanje na groblju predvodila je njegova udovica Gordana Zdravković, koja je i ove godine doputovala iz Kanade, te kći Žaklina. Među prisutnima su se našli mnogi poznati kolege s estrade, glumci i osobe iz javnog života, pokazujući time kako sjećanje na velikog autora nimalo ne blijedi ni nakon više od tri desetljeća. Položili su cvijeće i u potpunoj tišini prisjetili se pjevača koji je emocije prenosio kroz jedinstvene pjesme.

Toma Zdravković, rođen 20. studenog 1938. godine, ostavio je nevjerojatno bogat opus prepun emotivnih balada koje su vjerno opisivale neuzvraćene ljubavi i pravi kafanski način života. Njegove iskrene izvedbe duboko su dirale srca, a hitovi su ostali urezani u pamćenje svih. Godinama se u javnosti često spominjalo kako je glazbenik preminuo od raka prostate, ali njegova supruga Gordana nedavno je odlučila otkriti prave detalje te dugotrajne borbe. Prema njenim svjedočanstvima stvarni problemi započeli su nakon neočekivanih komplikacija i njegova uporna odbijanja restrikcija. Umjesto stroge discipline svjesno je birao život po svom.

​- Nije htio ići liječniku. Profesor mu je ponudio strogi režim koji bi mu produžio život desetak godina, no Toma je odgovorio da će on živjeti točno kako hoće pa makar to trajalo još samo tri mjeseca - ispričala je ranije udovica, prenosi Blic.

Foto: M.M.

Narušeno stanje dramatično se pogoršalo nakon prometne nesreće u kojoj ga je na ulici udario autobus, slomivši mu ruku, nogu i ključnu kost. Uslijedili su iznimno iscrpljujući boravci u bolnici gdje se situacija dodatno zakomplicirala zbog pojave infekcije. Tijekom dugogodišnjeg liječenja podvrgnuli su ga brojnim operativnim zahvatima, a unatoč jakim bolovima Toma je uvijek do samog kraja uspijevao zadržati poznati optimistični duh.

Tijekom iscrpljujućeg boravka na Vojnomedicinskoj akademiji bolesni je pjevač redovito tražio utjehu u glazbi. Često je znao okupljati medicinsko osoblje i pjevao im iz bolničke sobe ostavljajući predivan trag u srcima prisutnih. Gordana je istaknula kako njenog supruga bogatstvo i materijalno zapravo nikada nisu ozbiljno zanimali, već su mu jedino bile ključne čiste i stvarne ljudske emocije koje je prenosio na svoju zahvalnu publiku.

Foto: Privatni album

​- Sve što je ikada zamislio u svom životu on je i proživio. U samom početku ga nisam shvaćala, ali sam poslije naučila tko je on zapravo. Pustila sam ga da jednostavno živi onako kako on iskreno misli da treba i mislim da je bio sretan i zadovoljan - navela je tom prilikom opisujući kako je s vremenom naučila prihvatiti sve njegove velike vrline, ali i mane. Dodala je kako joj je 30 godina proletjelo te da joj se čini kao da je sve bilo još jučer.

- Drago mi je da ljudi nisu zaboravili ni njega, ni njegove pjesme, drago mi je što traje, kazala je Gordana.

*uz korištenje AI-ja