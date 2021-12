U sinoćnjoj finalnoj večeri završena je druga sezona popularnog televizijskog showa 'Brak na prvu'. Svi parovi iz emisije sjeli su pred eksperte i podijelili svoja iskustva stečena tijekom eksperimenta. Neki od njih su rekli kako su puno toga naučili, neki su se ispričali za vlastite postupke, a neki su kleknuli i tako pokazali da su upravo u ovom showu pronašli ljubav svog života.

POGLEDAJTE VIDEO

Naime, Edin iz Bihaća sinoć je zaprosio djevojku Sanelu iz Zagreba, a ona je pristala. No, kandidat je već nekoliko trenutaka nakon završnice za RTL.hr progovorio o ljubavi između njega i Sanele te otkrio kako su ipak raskinuli zaruke poslije snimanja emisije.

Iako je sanela u finalu showa rekla kako će 'dati sve od sebe da ostatak života ona i Edin provedu top i da to stvarno bude to', to se ipak nije dogodilo.

Edin je otkrio da su se nakon finala vratili u njegov rodni grad, te su ondje živjeli zajedno nešto više od dva mjeseca. U vezi su bili oko pola godine, a razlog prekida Edin nije želio otkriti, rekao je samo da 'jednostavno nije išlo'. Nije mu žao što se upustio u taj odnos jer se maksimalno potrudio, te je sa Sanelom ostao u dobrom odnosu.

Sumnjali su u njihovu ljubav

Nakon finala na društvenim mrežama javilo se mnoštvo obožavatelja emisije i komentiralo Edinove i Saneline zaruke. Iako su neki bili puni podrške, dio njih smatralo je da kandidatkinja Sanela 'glumi pred kamerama' te da njihova ljubav nije istinska, bar s njezine strane.

- I tako su živjeli sretno dok se nisu kamere ugasile - bio je komentar jedne od korisnica društvenih mreža.

- Po njima se vidi da pojma nemaju što je ljubav. Po njoj naročito; Nema tu sreće ni ljubavi prave; Nešto joj ne vjerujem ništa; On plače od sreće ona glumi. Tužno; Vidi se na Saneli da je kiselo sretna - komentirali su gledatelji.

- Da joj Jasmin namigne pobjegla bi s njim s prstenom na ruci. Kako su gledatelji i tvrdili od početka, ona je glumica, on naivan i slijep pored zdravih očiju, nisu više zajedno odavno - zaključio je jedan korisnik Facebooka.

No, nisu samo oni koji su 'ukrali pažnju' gledatelja pred malim ekranima. Mnoge od njih zanimao je i rasplet u odnosu Kristine i Tomislava.

Podsjetimo, Kristina i Tomislav prvi su napustili eksperiment, a Tomislav je rekao da nisu u kontaktu. Kristina je komentirala da se ustanovilo kako je Tomislav imao dva lica i da nije iskreno ušao u eksperiment.

- Ja sam se došao za*ebavati. Žao mi je što je tako ispalo, zato što ona nije. Ja sam muško i mogu podnijeti sve negativnosti, a ona to nije mogla - rekao je Cigla pa dodao:

- Ona je trenutno jedina osoba u mom životu s kojom sam na taj način prekinuo komunikaciju.

Sudeći prema komentarima na društvenim mrežama, gledatelji nisu bili oduševljeni Ciglinim opravdanjem.

- Ostao đ**** do kraja. Nije imao muda na početku reći zašto je došao, nego je prihvatio poljubac, valjuškao se po krevetu. Trebao je još malo love, zajeb*ncije, ali je pročitan - napisala je korisnica društvenih mreža.

- Bolje da ste pozvali ljude koji stvarno traže ljubav, koji žive u malim mjestima i kojima je teško naći ženu. Nažalost, ali ovima na TV je bitno samo da ljudima naprave zabavu - komentirao je obožavatelj emisije.

- Nisi uspio ni jedno ni drugo. Promašaj; Ja mislim da bi on treba vratiti honorar pa neka se prijavi u emisije prema njegovoj osobnosti; E baš si prava cigla - nizali su se negativni komentari.