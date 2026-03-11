Pucala na Rihannin dom: Prijeti joj doživotna kazna zatvora...

Žena koja je navodno pucala na luksuzni dom svjetske superzvijezde Rihanne u Los Angelesu optužena je u utorak za pokušaj ubojstva. Tužitelji u gradu objavili su kako je Ivanna Lisette Ortiz (35) u nedjelju počela pucati po domu pjevačice.

Ortiz se suočava s ozbiljnim optužbama među kojima se nalaze i napad poluautomatskim vatrenim oružjem, pucanje na objekt i vozilo, a sud joj je odredio jamčevinu u iznosu od skoro dva milijuna dolara te izdao zabranu ikakvog kontakta s pjevačicom. Na sud ponovno mora doći 25. ožujka. Kako navodi TMZ, napadačici prijeti doživotna kazna zatvora.

Incident se dogodio usred dana u nedjelju, a policijski službenici su prethodno izjavili da je u napadu korištena jurišna puška u stilu AR-15. Snimke pokazuju rupe od metaka na ulaznim vratima imanja na kojem Rihanna živi s reperom A$AP Rockyjem i njihovo troje djece. Prema dostupnim informacijama, pjevačica se u trenutku pucnjave navodno nalazila u kući, no javno još nije komentirala događaj.

Ortiz, koja je iz Floride, prema pisanju portala TMZ, ranije je bila prisilno hospitalizirana te je izgubila skrbništvo nad svojim tada desetogodišnjim djetetom. Facebook stranica za koju se čini da pripada njoj sadrži brojne videozapise i objave u kojima spominje slavne osobe, uključujući Rihannu, Kim Kardashian i Cardi B.

U jednoj od objava izravno je označila Rihannu, koju je izazvala "da mi kaže nešto izravno umjesto da se šulja okolo kao da priča sa mnom tamo gdje me nema". U drugom videu tvrdi kako je Rihanna želi ubiti.