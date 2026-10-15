Redatelj za nastavak Batmana dovodi novu glumačku postavu

Matt Reeves, redatelj uspješnog filma o superjunaku 'The Batman', potvrdio je 14. svibnja da se Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Brian Tyree Henry, Sebastian Koch i Charles Dance pridružuju glumačkoj postavi filma 'The Batman: Part II'. Reeves je imena objavio jedno po jedno na društvenoj mreži X, uz GIF-ove. Robert Pattinson ponovno će glumiti Brucea Waynea, a u nastavku se vraćaju Jeffrey Wright, Andy Serkis, Colin Farrell i Jayme Lawson.

Foto: Instagram/Robert Pattinson

Studio još nije potvrdio koje će uloge preuzeti novi glumci, a mediji nagađaju da bi Stan mogao glumiti Harveyja Denta, okružnog tužitelja Gotham Cityja, a Dance njegova oca. Johansson bi, prema tim nagađanjima, mogla utjeloviti Gildu Dent, Harveyjevu suprugu. Uloge Henryja i Kocha zasad nisu poznate, a Reeves nije iznio ni detalje radnje.

- To je lik koji dosad zapravo nikad nije prikazan u filmu - rekao je Matt Reeves govoreći o središnjem negativcu nastavka.

Reeves je u svibnju objavio i fotografiju Batmobilea na snijegu, potvrdivši da će se barem dio filma odvijati zimi. Prvi film završio je poplavom dijela Gotham Cityja nakon napada Riddlera, pa bi zimski prizori mogli prikazati grad koji se još oporavlja od fizičkih i političkih posljedica. Fotografija je ujedno bila jedan od prvih znakova početka snimanja.

Foto: CAITLIN OCHS/REUTERS

Film zasad ima zakazanu kinopremijeru za 1. listopada 2027. godine, a Pattinson je u rujnu za GQ rekao da će nastavak snimati u Londonu do kraja godine, ali je 11. listopada objavio da je produkcija stala. DC Studios i Warner Bros pet dana ranije priopćili su više medija da je snimanje privremeno prekinuto dok se Reeves bavi obiteljskim pitanjem, ali nisu naveli hoće li stanka utjecati na datum premijere.

- Nakratko ćemo stati, a zatim ćemo sve dogovoriti - rekao je Robert Pattinson prenosi Variety.

Foto: YouTube/Screenshot/Cult Collections

*uz korištenje AI-ja