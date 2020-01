'Rekli su mi da se ne udajem, život ovdje može biti poguban'

Vovjotkinja od Sussexa Meghan Markle (38) i princ Harry (35) protekle su blagdane proveli u Kanadi, a sada su obitelj šokirali odlukom kako će se u Sjevernu Ameriku i odseliti. Na društvenim su mrežama napisali da se povlače s kraljevske dužnosti. Namjeravaju raditi na tome da postanu financijski neovisni, ali će pritom nastaviti u potpunosti podržavati kraljicu Elizabetu (93). Iako je 'pala' takva odluka, britanski poreznici bi i dalje od njih mogli 'ubirati' godišnji račun za njihovo osiguranje i osiguranje njihova sina Archieja, piše Daily Mail.

- Sada više nije velika tajna kako Meghan i Harry razmišljaju koja će im zapravo biti uloga u kraljevskoj obitelji - rekao je Tom Bradby, blizak prijatelj para.

Foto: Facebook/PIXSELL/Reuters

Meghan i Harry odselili bi se u Toronto, gdje su proveli pet mjeseci u tajnosti prije nego što su javno objavili vezu. Također, Vojvotkinja se rodila i odrasla u Kaliforniji, a Kanadu je uvijek nazivala svojim 'drugim domom' nakon Velike Britanije. Tamo je snimila sedam serija, a između ostalog, ako se presele u Kanadu, Meghan bi se mogla vratiti glumi. Zbog Harryja pozdravila se s likom Rachel Zane u popularnoj seriji 'Suits' koja ju je lansirala među zvijezde.

Par je nedavno potrošio 21.000 000 kuna obnavljajući kuću u Velikoj Britaniji, a kupovina imanja sličnog standarda u Kanadi koštat će ih znatno više. Iako je ta kuća bila poklon od kraljice, za dom u 'Kanadi' će morati iskeširati sami.

Foto: Instagram

Par se u Torontu i upoznao, nakon čega su uslijedila 'tajna' viđanja. Harry je tamo promovirao svoje igre 'Invictus' te je upoznao Meghan koja je tad prekinula s kuharom Coryjem Vitiellom. Potom je Harry potajno letio te su se nalazili u njezinom stanu.

- Zaljubio sam se u Meghan nevjerojatno brzo. Sve se posložilo. Sve je bilo nevjerojatno savršeno. Bila je to predivna žena koja je doslovno pala u moj život - izjavio je Harry svojedobno. Kada su se potajno viđali, Harryja su redovito pratili zaštitari koje je plaćao prema standardu Kanade. Bilo kako bilo, bit će im potrebni i sada, što će im opet biti puno veći trošak nego što je to bilo u Britaniji. Također, Harry dobiva 17 milijuna kuna od kraljice, a preseljenjem bi mogao ostati i bez toga ili bi princ William (37) dobio veći izdatak. Ako u potpunosti istupe s kraljevske dužnosti,mogli bi izgubiti milijune, a procjenjuje se kako bi 'preko noći' izgubili 70 milijuna kuna.

Prema pisanju britanskih medija, na odustajanje od svojih kraljevskih titula par gleda kao na opciju pri planiranju budućnosti. I dalje bi radili za kraljicu i pojavljivali se na kraljevskim događanjima, a ako se odreknu titula, tada ih kraljevski protokol više ne obvezuje. Kraljevski komentatori kažu kako je mala vjerojatnost da će odstupiti u potpunosti, jer Harry i dalje ima dužnost prema kraljici kao unuk.

Foto: Instagram

Meghan i Harry su i ranije govorili kako im je bračni život na kraljevskom dvoru stresan i da bi htjeli više slobode. Jednom su prilikom u velikom intervjuu za ITV progovorili o svojim privatnim životima. Iako mnogi misle kako im cvjetaju ruže, par priznaje kako se pred njima nalaze veliki izazovi.

- Iskreno, mi ne živimo. Mi preživljavamo. Nije lako uz svu ovu medijsku pažnju - rekla je Meghan na početku intervjua.

- Prijatelji su me upozoravali da se ne udajem za Harryja, rekli su mi da će mi to uništiti život. Tijekom trudnoće i prije vjenčanja osjećala sam se ugroženo - dodala je.

- Želim se osjećati sretno. Pokušala sam biti hladna, prilagoditi se, ali to je nemoguće. Mislim da nas nitko na svijetu ne razumije. Kad sam počela izlaziti s njim, moji prijatelji iz Amerike su bili oduševljeni. Ali britanski prijatelji... Već sam rekla, savjetovali su me da odustanem od svega, da će mi tabloidi uništiti život. Živjeti ovako nije lagano, a cijelo vrijeme sve držati u sebi može biti pogubno.

Britansku javnost posebno je šokirala odgovorom na jednostavno pitanje - 'Kako se osjeća?'

- Hvala što me to pitate. Nitko me to ne pita. Lagala bih kad bi rekla da sam dobro - rekla je Vojvotkinja svojedobno.

Foto: Gareth Fuller/Press Association/PIXSELL

Meghan se često nalazila na 'meti' kritika britanske javnosti zbog nepoštivanja kraljevskih pravila, tako da u jednu ruku njoj bi se život u Kanadi promijenio. Kraljevski je par cijelo vrijeme pod povećalom javnosti. Iako se Vojvotkinja trudi pomoći ljudima i iskoristiti svoj položaj za dobra djela, nekako se sve na kraju svede na to da samo krši tradiciju i kraljevski protokol.