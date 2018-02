Renata je pokazala stražnjicu: Vojničke vježbe su se 'isplatile'

Stanarka Big Brother kuće, bivša vojnikinja Renata Nemeček (30) tražila je pravu modnu kombinaciju za današnju emisiju uživo i presvukla se nekoliko puta. Pritom je pokazala svoju stražnjicu u sivim tangicama, a i kakav grudnjak nosi.

Foto: RTL televizija Renata je pokušala 'izbjeći' kamere, no one su sve snimile. Bivša pripadnica hrvatskih Oružanih snaga iz Čaglina nema problema sa sampouzdanjem pa sebe opisuje trima riječima: 'da prste poližeš'. U showu 'Samo nebo zna' prošle godine je pokušala naći ljubav, no nije uspjela. Trenutačno je slobodna, a prije toga je bila u vezi 10 godina.

Foto: RTL televizija - Forsirali smo vezu, no nije išlo. Naravno, ostali smo u jako dobrim odnosima i mislim da je to sasvim u redu - ispričala je Renata raspravljajući s drugim djevojkama o vezama. Prije ulaska u BB kuću istaknula je kako današnjim muškarcima nedostaje čvrstoće, manira, onih iz bečke škole, kao što su otvaranje vrata i uzimanje kaputa. Dodala je da sve žene na takve stvari padaju.

Foto: Privatni album

U veljači prošle godine je tražila ljubav u reality showu 'Samo nebo zna'. Tamo je odabrala zubnog tehničara Viktora, no nakon snimanja se Renata zaljubila u prijatelja iz srednje škole. Ipak ni ta ljubav nije potrajala.

Pogledajte naš novi serijal Ljubav ide kroz želudac: