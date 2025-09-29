Obavijesti

NEPOZNATI DETALJ

Riješen misterij: Mama u emotivnoj objavi otkrila tko je Selenu Gomez ispratio do oltara

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram/

Selena Gomez u subotu se udala za producenta Bennyja Blanca. Njena je majka na društvenim mrežama otkrila neobičan detalj kako pjevačicu do oltara nije odveo njen otac, već je to učinio djed David Cornett

Majka Selene Gomez, Mandy Teefey, u emotivnoj objavi na Instagramu otkrila je tko je njenu kćer ispratio do oltara. Pjevačicu i glumicu do supruga Bennyja Blanca odveo je njen djed, David Cornett. Također, u objavi posvećenoj kćeri i zetu napisala je: 'Kakva predivna proslava za najbolji par koji poznajem! Apsolutno besprijekorno! Šaljem svu ljubav svojoj kćeri Seleni Gomez i najboljem zetu Bennyju Blancu!!!'.

Vjenčanje je opisala kao bajku, a posebno se raznježila vidjevši svog oca uz Selenu. Page Six prenosi kako su djed i baka plakali od sreće kada im je Selena priopćila svoju odluku o vjenčanju. Poznati par sudbonosno da izrekao je prošle subote u Santa Barbari.

Budući da tradicija nalaže da nevjestu do oltara vodi otac, nekoliko je fanova postavilo pitanje zašto to nije bio slučaj i na vjenčanju Selene Gomez, no Mandy Teefey ograničila je daljnje komentiranje. Ona i Selenin otac, Ricardo Joel Gomez, bili su u braku pet godina, a nakon toga se 2006. preudala za Briana Teefyja.

80th Annual Golden Globe Awards in Beverly Hills
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Nekadašnja Disney zvijezda, Selena Gomez, nije nikada mnogo pričala o svom ocu, a javnosti su poznati tek detalji. Jednom je prilikom za Rolling Stone izjavila kako njen otac nije želio biti dio njenog profesionalnog života, dok je 2013. za magazin Harper's Bazaar ispričala kako ju je otac kao djevojčicu često vodio na gledanje utakmica u popularni američki lanac restorana 'Hooters'. 

